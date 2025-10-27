Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Fachada da Basílica Santuário é colorida com espetáculo de videomapping no encerramento do Círio 202

A apresentação “Cores, Sons e Sensações” foi exibida na noite desse domingo (26) com projetos de artes visuais de VJ Lobo

Lívia Ximenes
fonte

Videomapping no encerramento do Círio 2025 (Wagner Santana / O Liberal)

A fachada da Basílica-Santuário recebeu, na noite desse domingo (26), o videomapping “Cores, Sons e Sensações” durante a programação de encerramento do Círio de Nossa Senhora de Nazaré 2025. A apresentação, formada com projetos de artes visuais de VJ Lobo, foi exibida pela AmpliCriativa por meio de oito projetores a laser de 20 lúmens e com trilha sonora exclusiva. O grupo Madrigal Cantai ao Senhor, com 20 vozes regidas pelo maestro Yuri Cruz, foi responsável pela abertura do evento.

Fiéis, devotos e admiradores encheram a Praça Santuário para assistir ao espetáculo. No momento, o tema do Círio 2026 foi revelado: “Maria, missionária que nos dá Jesus”. A apresentação encerrou com show de fogos de artifício.

