Paróquia em Belém promove missa inclusiva para pessoas com deficiência neste domingo (24/04)

A Paróquia Nossa Senhora do Bom Remédio, no conjunto Satélite, no bairro Coqueiro, em Belém, realizará, neste domingo (24), às 9 horas, a primeira Missa Inclusiva, voltada especialmente para pessoas com deficiência. Essa celebração será preparada para receber crianças e adolescentes com deficiências físicas e auditivas e com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Por isso, o espaço da igreja será preparado de forma diferente e a celebração terá o tempo reduzido. Após a missa, haverá uma manhã alegre, com brincadeiras e acompanhamento pedagógico. Uma das organizadoras da programação, a assistente social Keila Araújo tem um filho autista de oito anos. Ela faz parte do grupo de pastorais da Paróquia Nossa Senhora do Bom Remédio e falou sobre a programação.

“Eu e meu esposo, Leonaldo Araújo, o casal Elyseu e Janaína e a Sheila, coordenadora paroquial, levamos uma proposta para o pároco, o cônego José Luiz, que, de pronto, acolheu a proposta. Estávamos sentindo na pele a dificuldade de nossos filhos participarem das celebrações dominicais. Nossos filhos são autistas e, devido aos estímulos que a igreja tem, como som alto, traz para eles uma série de desafios e que, muitas vezes, causam os gatilhos das crises que eles sofrem”, contou.

Keila conversou com o pároco, para quem levou a proposta de realização de uma missa inclusiva e adaptada às dificuldades dessas crianças e, segundo ela, o cônego abraçou o desafio por compreender a importância de pensar estratégias para o enfrentamento dessas dificuldades. Ela lembrou que o mês de abril é dedicado à conscientização do Transtorno do Espectro Autista.

“E a gente pensou que é possível sim edificar uma igreja para todos. A gente precisava pensar também a igreja com propostas de acolhimento e inclusão da pessoa com deficiência”, disse.

Essas famílias lutam, diariamente, para que seus filhos possam acessar todos os lugares. “Ocorre que os lugares, muitas vezes, não estão preparados e adaptados para receber as nossas crianças. E, a partir da nossa vivência, a gente pensou em proporcionar para muitas outras pessoas. E o nosso alcance é para aquela família que não consegue e não conseguiu, após a pandemia, fazer com que seus filhos retomassem as atividades normais de lazer, cultura, educação”, contou.

No domingo, espaço da igreja terá tatame e brinquedos para as crianças

No domingo, e dentro da igreja, será montado um espaço lúdico, com tatame e brinquedos, para que essas crianças possam se identificar com aquele ambiente. Após a celebração, uma roda de conversa com a psicopedagoga Camila Ribeiro, que vai falar sobre o Transtorno do Espectro Autista. A programação também contará com a parceria dos profissionais da Unidade Básica de Saúde do Conjunto Satélite, da Prefeitura de Belém, que vão tratar de acompanhamento nutricional. Haverá, ainda, atividades recreativas e lanche.

“Nossa bandeira de luta é que nossos filhos, as pessoas com deficiência, possam acessar todos os lugares. E, para que isso ocorra, é necessário que em todas as esferas da sociedade possam ter e preparar espaços de inclusão, de acolhimento, para que essas pessoas se sintam acolhidas e confortáveis”, disse Keila Araújo.

E, nesse contexto, afirmou, a igreja também precisa pensar propostas de acolhimento e inclusão para essas pessoas. “É a igreja abrindo as portas, adaptando suas atividades, sua liturgia, para poder acolher as famílias e pessoas com deficiência”, afirmou. Ela acrescentou que a programação deste domingo também conta com o apoio dos movimentos, serviços e as pastorais da igreja, além de representantes da sociedade civil e do empresariado local.