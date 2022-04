Pará recebe 211 mil doses de vacinas contra a covid-19, nesta terça-feira (5)

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), as novas 211.900 vacinas ao Estado do Pará foram enviadas pelo Ministério da Saúde e serão distribuidas para os 144 municípios, nos próximos dias.

Chegaram a Belém, no início da tarde desta terça-feira (05), 60 mil doses da vacina Janssen, 91.900 doses da Pfizer pediátrica e outras 60 mil doses de Astrazeneca.

Conforme a Sespa, desde janeiro de 2021, o Estado já recebeu 15.250.765 doses de imunizantes contra o coronavírus. Do Aeroporto Internacional de Belém, as vacinas foram levadas para o Centro Estadual de Imunobiológicos (CEI), onde ficam armazenadas até a entrega aos 13 Centros Regionais de Saúde (CRS). Em seguida, são enviadas aos municípios por via terrestre, aérea e fluvial, com apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

O planejamento da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) inclui a distribuição das doses e dos insumos para todos os municípios. Cada um recebe as doses de acordo com o quantitativo populacional e a atual etapa de vacinação atingida.