Anvisa aprova registro definitivo de vacina da Janssen contra a covid-19

Nesta terça-feira (05), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou o registro definitivo da vacina da Janssen-Cilag contra a Covid-19. Diante disso, todos os imunizantes atualmente aplicados no Brasil, passam a ter esse tipo de autorização, que permite a comercialização e distribuição das vacinas dentro do país, tanto no sistema público quanto no privado. As informações são do G1 Nacional.

A aprovação do registro inclui também a dose de reforço da Janssen que, diferente das outras vacinas, era aplicada em dose única. A vacina da Janssen já estava aprovada para uso emergencial há um ano. Agora, segundo o gerente-geral de Medicamentos e Insumos Biológicos da Anvisa, Gustavo Mendes, o imunizante recebe o "padrão ouro" da Anvisa.

“É a consolidação da análise dos melhores dados disponíveis e de forma completa, com informações mais robustas dos estudos de qualidade, eficácia e segurança, bem como do plano de mitigação dos riscos e da adoção das medidas de monitoramento”, declarou, em nota emitida pela Anvisa.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)