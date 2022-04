Saiba quais são os novos sintomas de covid-19 listados pelo Reino Unido

Tosse “nova” e contínua (tossir muito por mais de uma hora ou o equivalente a 3 ou mais episódios de tosse em 24 horas), temperatura alta ou calafrios e perda ou mudança no olfato ou paladar. Esses eram considerados, pelo Reino Unido, os principais sintomas clássicos associados à covid-19 em adultos. Porém, nesta semana, o Serviço Nacional de Saúde (NHS) britânico listou um lista com novos sintomas. As informações são do G1 Nacional.

Veja quais são os novos sintomas associados à covid-19 listados pelo Reino Unido

Falta de ar Fadiga ou exaustão Dores no corpo Dor de cabeça Dor de garganta Nariz entupido ou escorrendo Perda de apetite Diarreia Náuseas ou vômitos

Segundo a infectologista do Hospital Sírio-Libanês e consultora técnica do Ministério da Saúde, Carla Kobayashi, desde o início da pandemia, febre, tosse e perda de olfato eram os sintomas que caracterizavam a Covid-19. Mas o cenário mudou com a chegada da ômicron e esses sintomas deixaram de aparecer tão frequentemente.

“Então a gente passou a ter muita dor de garganta, muita dor de cabeça, muita dor no corpo”, diz Kobayashi.

Esses são justamente os sintomas mais associados à essa variante do coronavírus, juntamente com a coriza e o espirro, porque o vírus da ômicron tem uma afinidade, o que os cientistas chamam de “tropismo viral”, de replicação nas vias aéreas respiratórias superiores (cavidade nasal, faringe).

Já os sintomas gastrointestinais de uma forma geral, como a diarreia, náusea e vômito marcam apenas alguns casos de Covid, ressalta Kobayashi.