Pará recebeu mais 94 mil doses da Astrazeneca para a primeira dose

O Estado do Pará recebeu mais uma remessa de vacinas contra covid-19, no final da manhã desta quarta-feira (30). São 94 mil doses da Oxford/AstraZeneca, imunizante fabricado pela FioCruz. Essa é a 37ª remessa recebida pelo Estado.

No total, o Pará já recebeu 4.294.510 doses, das quais 1.378.440 da CoronaVac, 2.513.450 da Oxford/AstraZeneca, 352.170 da Pfizer e 50.450 da Janssen.

De acordo com a orientação do Ministério da Saúde, os imunizantes dessa remessa são destinados à primeira dose. A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou que uma equipe técnica está elaborando o planejamento de destinação das doses e organizando a logística de entrega.

A distribuição deve começar nos próximos dias. O envio será feito por vias terrestre, aérea e fluvial, com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

Mais de 129 mil doses em menos de 24 horas

Na manhã desta quarta, o govenador Helder Barbalho adiantou, por meio das redes sociais, que o Pará iria receber mais 129.100 doses de vacinas contra covid-19. A previsão inicial era que os imunizantes chegassem entre a tarde desta quarta-feira (30) e a madrugada desta quinta-feira (1º de julho), com doses Astrazeneca e da Pfizer. Por enquanto, 94 mil doses da Astrazeneca já estão no território paraense.

"Estaremos recebendo 129.100 doses e, com isto, avanaçando a vacinação e retomando a vacinação de primeira dose na capital, Ananindeua e demais municípios. A meta nesta semana é chegar em 35 anos para mais. Fique atento ao calendário. Se imunize, se proteja, vamos vencer juntos o coronavírus", declarou Helder.

Pará está entre os estados que mais vacinam no Brasil

Ainda de acordo com a Sespa, o Pará é o terceiro no ranking entre os 27 Estados brasileiros que apresentam o maior percentual de doses contra a covid-19 aplicadas do país, conforme relatório do Ministério da Saúde (MS), divulgado nesta terça-feira, 29 de junho.

O levantamento destaca que das 4.200.510 doses recebidas do Ministério da Saúde, até o dia 29 de junho, 3.972.589 doses foram enviadas pelo governo do Pará aos municípios para serem aplicadas nas estratégias montadas pelas Secretarias de Saúde dos 144 municípios paraenses.

O índice de aproveitamento de doses utilizadas foi de 95,3%, deixando o Estado acima da média nacional de 73%. Na frente do Pará estão Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, ambos com 100%. Em quarto e quinto no ranking, atrás do Pará, respectivamente estão Amazonas, com 94,9%, e Pernambuco, com 94,6%.

Vacinômetro

Até a manhã desta quarta-feira (30), segundo a página do Vacinômetro, o Estado vacinou 2.619.707 pessoas com a primeira dose e 1.135.148 com a segunda dose. As informações sobre vacinação são fornecidas pelas secretarias municipais de Saúde e a população pode acompanhar o andamento da campanha, em todo o estado, através da página do vacinômetro (www.saude.pa.gov.br/vacinometro).