Covid: três municípios do Pará suspendem vacinação por falta de vacina; veja

Além de Belém e Ananindeua, Santa Bárbara do Pará também está com a vacinação contra a covid-19 suspensa. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, "terminaram as vacinas. Estamos aguardando nova remessa". Nesta terça-feira (29), a imunização parou em adultos com 35 anos ou mais sem comorbidades.

Leia mais:

Covid: Belém suspende aplicação de primeira e segunda dose por falta de vacina

Por falta de vacinas, Ananindeua suspende imunização por faixa etária

Belém suspendeu, provisoriamente, a aplicação da primeira e segunda dose contra a covid-19. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informou que, nesta quarta-feira (30), "não haverá pontos abertos em Belém para a vacinação da população contra a Covid-19. A Sesma aguarda a chegada de novas doses de imunizantes para continuar avançando na vacinação da população da capital".

Em Ananindeua, a vacinação por faixa etária (primeira dose, sem comorbidades) também está suspensa por tempo indeterminado. Porém, o município segue aplicando a segunda dose da Astrazeneca e da Coronavac em adultos de 53 a 58 anos com comorbidades.

"Ainda em relação a vacinação com a primeira dose do imunizante, devido à falta de vacinas suficientes o calendário está suspenso. A Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) destaca que continuidade da campanha ocorre sempre que novas doses são enviadas ao município", informou.

A vacinação com a Astrazeneca segue de quarta (30) até sexta (2). Locais: Paróquia Santa Paula Frassinetti, na Cidade Nova 6; Igreja Universal, em Águas Lindas; UBS Jaderlândia e na Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo, na Cidade Nova 2. Já a imunização com a Coronavac será apenas nesta quarta-feira (30), na Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo, na Cidade Nova 2. Os calendários de segunda dose das duas vacinas será das 8h às 13h. Documentação: RG, CPF e o cartão de vacinação.