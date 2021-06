Belém e Ananindeua suspendem primeira dose contra a covid-19 por falta de vacina

Belém e Ananindeua suspenderam, provisoriamente, a primeira dose contra a covid-19 por faixa etária sem comorbidades. Por enquanto, os dois municípios aguardam o repasse de novas doses para seguirem com as imunizações.



Na capital, a vacinação por faixa etária parou nesta terça (29) nos nascidos em 1982 e 1983 (39 e 38 anos). De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), na quarta (30), também não terá aplicação de segunda dose nem nova chamada para grupos que perderam o calendário vacinal.



Em Ananindeua, a primeira dose por faixa etária parou nesta terça nos adultos com 38 anos completos e sem comorbidades. "Ainda em relação a vacinação com a primeira dose do imunizante, devido à falta de vacinas suficientes o calendário está suspenso. A Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) destaca que continuidade da campanha ocorre sempre que novas doses são enviadas ao município", informou.

Desta quarta até sexta (02), entretanto, o município segue aplicando a segunda dose da Astrazeneca em adultos de 53 a 58 anos com comorbidades e de 59 anos sem comorbidades. Locais: Paróquia Santa Paula Frassinetti, na Cidade Nova 6; Igreja Universal, em Águas Lindas; UBS Jaderlândia e na Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo, na Cidade Nova 2.



Ananindeua também segue aplicando a segunda dose da Coronavac em adultos de 53 a 58 sem comorbidades. Será apenas hoje, na Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo, na Cidade Nova 2. Os calendários de segunda dose das duas vacinas será das 8h às 13h. Documentação: RG, CPF e o cartão de vacinação.