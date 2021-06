Confira como será vacinação na Região Metropolitana de Belém nesta quarta

Nesta quarta (30), Belém e Santa Bárbara do Pará estão sem vacinação contra a covid-19 por falta de doses. Em Ananindeua, a falta de estoque de imunizante também provocou a suspensão da primeira dose, mas o município vai seguir com dois calendários de segunda dose. Os demais municípios da Região Metropolitana de Belém terão imunização ao longo dia. Confira a agenda:

Belém

Belém suspendeu, provisoriamente, a imunização contra a covid-19. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), nesta quarta não terá aplicação de primeira nem de segunda dose. Também não terá imunização para grupos que perderam o calendário vacinal. Por faixa etária, a capital parou a vacinação na terça (29), nos nascidos em 1982 e 1983 (39 e 38 anos).

"A Sesma informa que nesta quarta-feira, 30, não haverá pontos abertos em Belém para a vacinação da população contra a covid-19. A Sesma aguarda a chegada de novas doses de imunizantes para continuar avançando na vacinação da população da capital", informou, às 21h10 da terça, por meio da Agência Belém.

Ananindeua

Em Ananindeua, a primeira dose também está suspensa por tempo indeterminado. "Devido à falta de vacinas suficientes o calendário está suspenso. A Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) destaca que continuidade da campanha ocorre sempre que novas doses são enviadas ao município", explicou. Por faixa etária, a vacinação também parou na terça, nos adultos com 38 anos completos e sem comorbidades.

Desta quarta até sexta (02), entretanto, Ananindeua segue aplicando a segunda dose da Astrazeneca em adultos de 53 a 58 anos com comorbidades e de 59 anos sem comorbidades. Locais: Paróquia Santa Paula Frassinetti, na Cidade Nova 6; Igreja Universal, em Águas Lindas; UBS Jaderlândia e na Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo, na Cidade Nova 2.

O município também segue aplicando a segunda dose da Coronavac em adultos de 53 a 58 sem comorbidades. Será apenas hoje, na Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo, na Cidade Nova 2. Os calendários de segunda dose das duas vacinas será das 8h às 13h. Documentação: RG, CPF e o cartão de vacinação.

Santa Bárbara do Pará

Santa Bárbara do Pará também está com toda a vacinação contra a covid-19 suspensa. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, "terminaram as vacinas. Estamos aguardando nova remessa". Na terça, a imunização parou em adultos com 35 anos ou mais sem comorbidades e na segunda dose da Astrazeneca.

Marituba

Marituba aplica nesta quarta a primeira dose em adultos nascidos em 1976 e 1977 (45 e 44 anos). Das 8h às 12h e 14h às 17h, no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp). Documentação necessária: RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência.

O município também segue vacinando, de segunda a sexta, das 8h às 12h, nas unidades básicas de saúde, os seguintes grupos: pessoas com idade entre 18 e 59 anos que possuam comorbidades, doenças crônicas, deficientes permanentes; além de idosos; grávidas; puérperas; profissionais da educação; e rodoviários.

Benevides

Em Benevides, será o terceiro dia consecutivo de primeira dose para adultos de 40 a 44 anos sem comorbidades. Das 8h às 13h, em seis pontos: UBS Benfica; Escola Paulina Ramos; Cras Murinim; Paróquia Santa Rosa de Lima; Igreja Quadrangular - Médice; e Igreja Assembleia de Deus - Centro. Documentos necessários: cartão SUS ou CPF e comprovante de residência.

Santa Izabel do Pará

Santa Izabel do Pará segue aplicando nesta quarta a primeira dose da Coronavac em gestantes e puérperas acima de 18 anos. Além disso, hoje terá segunda dose da Astrazeneca para quem tomou a 1ª dose desse imunizante entre 22 e 26 de abril. Os dois calendários serão das 14 às 17h, no Centro de Saúde e na ESF Divineia.

Documentação para a primeira dose nesta semana: RG, CPF, cartão SUS, comprovante de residência de Santa Izabel do Pará e carteira de gestante ou declaração de nascido vivo/certidão de nascimento. Quem for atrás da 2ª dose, é fundamental ter em mãos a carteira de vacinação.

A vacinação para moradores da zona rural deve ser agendada na unidade de saúde mais próxima. Pessoas sem condições de locomoção devem agendar a vacinação domiciliar.