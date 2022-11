Papai Noel pousa de helicóptero em estacionamento de shopping em Belém e faz a festa de crianças

Belém já entrou no clima de Natal! A noite de terça-feira (15) foi marcada pela chegada do Papai Noel a bordo de um helicóptero, que pousou no estacionamento de um shopping, localizado na Avenida Centenário, no Mangueirão. A programação reuniu crianças de todas as idades, que estavam acompanhadas de suas famílias, ansiosas para ver o bom velhinho mais de perto. Além de apresentações natalinas com personagens infantis, o público presente também conferiu espetáculo de luzes e cores no show pirotécnico. Toda a programação foi gratuita e aberta aos fãs da magia do Natal.

Papai Noel pousando no estacionamento de shopping em Belém (Sidney Oliveira / O Liberal)

O pequeno Thiago Filho, de quatro anos, foi levado pelos pais, Celeste Sampaio e Thiago Costa, para presenciar a chegada do Papai Noel. O momento em família foi marcado por pura animação e ansiedade. Segundo a mãe do menino, quando a criança soube que iria “visitar” o “Noel” pediu que fosse vestido com o típico gorro vermelho do personagem natalino.

Durante a apresentação, Thiago vibrou com as músicas e danças dos personagens infantis que apresentavam. “Ele começou a gostar a pouco tempo [do Papai Noel], antes tinha muito medo. Agora ele é totalmente apaixonado. E vir para cá, viver esse momento, é essencial para o desenvolvimento dele, para a imaginação dele”, afirmou a professora, acrescendo que esse momento é muito importante também para a socialização do filho, que é uma criança autista.

Thiago acompanhado dos pais, Celeste Sampaio e Thiago Costa, curtindo a programação natalina do shopping (Sidney Oliveira / O Liberal)

De acordo com o gerente de markentig do Shopping Bosque Grão-Pará, João Vyctor Fonseca, a chegada do Papai Noel é uma tradição do empreendimento e foi pensada com muito carinho pela equipe. Esse evento faz parte de uma série de programações do “Natal das Estrelas” que deve durar até dia 23 de dezembro, às vésperas do Natal.

“O público também poderá conferir a cantata natalina, a decoração e o Castelo do Papai Noel. Além de uma Árvore Solidária, que irá permitir com que a comunidade consiga presentear outras crianças, que não tem condições de receber presentes de suas famílias. Vamos deixar em bolas natalinas o nome e idade de meninas e meninos. A pessoa pode reiterar e comprar o presente, não sendo obrigatório ser daqui de shopping”, informou o João Vyctor.

Show de fogos durante a aprensetação do Papai Noel com os personagens infantis (Sidney Oliveira / O Liberal)

As entregas da iniciativa social serão feitas pelo próprio Papai Noel do shopping no próximo dia 19 de dezembro. Ainda segundo o gerente, esse projeto será inaugurado ainda nesta semana. Mas quem preferir aproveitar o espaço para ficar mais perto do bom velhinho, todos os dias, das 14h às 17h, e das 18h às 21h, ele estará recebendo crianças que desejam realizar seu pedido pessoalmente.

‘A maior representação do Natal é o menino Jesus’

Mesmo recebendo uma “chuva de amor” dos pequeninos e pequeninas, o bom velhinho lembra que a maior estrela do período natalino ainda é o menino Jesus. Papai Noel pediu que toda a população permitisse que o “nascimento único” d’Ele pudesse entrar na casa de cada um, e só após aceitá-lo e entender tudo o que Ele tem a ensinar, as comemorações pudessem ser voltadas para a figura natalina.

“Eu te digo com toda a sinceridade, deveria ser Natal todos os dias para que as pessoas fiquem com o coração mais cheio de esperança, que os dias tornem-se mais amorosos, propresperos, harmônicos. Isso não tem preço”, declarou.

O Papai Noel durante a apresenção do shopping (Sidney Oliveira / O Liberal)

Para o bom velhinho, é indescritível a sensação de receber tanto amor de crianças pequenas, que mesmo diante de tanta tecnologia, como os celulares e computadores, ainda são incentivadas por seus pais a conservarem a pureza de acreditar em Papai Noel e viver a magia do Natal.

“É emocionante receber qualquer carinho seja dos pequenos ou dos adultos. É algo puro e honesto. A verdade é que ninguém nasce injusto, o mundo que nos transforma. Só consigo desenhar um Natal harmonioso para todos”, finalizou.