Papa Leão XIV acolhe pedido de renúncia de Dom Alberto Taveira ao governo da Arquidiocese de Belém

Nesta terça-feira (6), o Papa Leão XIV acolheu o pedido de renúncia de Dom Alberto Taveira Corrêa ao governo da Arquidiocese, conforme previsto no Código de Direito Canônico por motivos de idade (75 anos).

Com isso, Dom Julio Endi Akamine imediatamente torna-se o 11º Arcebispo Metropolitano de Belém do Pará, "assumindo a missão de conduzir o povo de Deus com fé, coragem e comunhão com o Santo Padre", informou a Arquidiocese de Belém.

VEJA MAIS:

A solicitação de Dom Alberto foi feita em 26 de maio de 2025, conforme previsto no Código de Direito Canônico, que orienta bispos a apresentarem sua renúncia ao completarem 75 anos de idade. Com a aceitação da renúncia, Dom Alberto passa a ser Arcebispo Emérito da Arquidiocese de Belém. O governo arquidiocesano será assumido, a partir desta data, por Dom Júlio Endi Akamine, até então Arcebispo Coadjutor, assim tornando-se o 11º Arcebispo.

Sua apresentação oficial ocorreu em 31 de maio deste ano. Neste caso não há nenhuma cerimônia de transição. Dom Alberto continuará residindo na Residência Episcopal de Belém, bem como a exercer o ministério do episcopado normalmente, em comunhão com os demais bispos. As duas atividades que o novo Arcebispo Emérito já está liderando é a Presidência Arquidiocesano da Comissão da Santa Sé na participação da CO P30 e a condução do Círio de Nazaré 2025. Porém, todas as demandas e ações administrativas da Arquidiocese passam a ser de responsabilidade de Dom Julio.

Dom Julio Endi Akamine, Arcebispo Metropolitano de Belém

Dom Júlio nasceu em 30 de novembro de 1962, em Garça (SP). Ingressou no Seminário da Sociedade do Apostolado Católico (Palotinos) em 1975 e foi ordenado sacerdote em 24 de janeiro de 1988. É mestre e doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Ao longo de sua trajetória, exerceu diversas funções, como vigário paroquial, pároco, reitor do Seminário Maior Palotino em Curitiba e professor de Teologia. Entre 2008 e 2011, foi Reitor Provincial da Província Palotina São Paulo Apóstolo.

Foi nomeado Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo em 4 de maio de 2011, sendo ordenado no dia 9 de julho do mesmo ano. Atuou como Vigário Episcopal da Região Lapa e, em 28 de dezembro de 2016, foi nomeado Arcebispo Metropolitano de Sorocaba pelo Papa Francisco, tornando-se o quinto Bispo e terceiro Arcebispo da Arquidiocese de Sorocaba. Seu lema episcopal “Bonum Facientes Infatigabiles” - “Não vos canseis de fazer o bem”.

Em 1975 entrou no Seminário da Sociedade do Apostolado Católico (SAC), os Palotinos, em Londrina/PR, onde completou os estudos no Seminário Menor São Vicente Pallotti. Fez o noviciado em 1979 no Seminário Rainha da Paz, em Cornélio Procópio/PR. Sua primeira consagração foi a 8 de dezembro de 1980, na mesma cidade.

Cursou Licenciatura em Filosofia na Pontifícia Universidade Católica (PUC), de 1981 a 1983, e Teologia no “Studium Theologicum Claretianum”, de 1984 a 1987, na Arquidiocese de Curitiba/PR. Foi ordenado sacerdote em 24 de janeiro de 1988, na cidade de Cambé/PR. Obteve o Mestrado em Teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma (1993 a 1995) e Doutorado na mesma Universidade (2001 a 2005).

Como sacerdote Palotino desempenhou a função de vigário paroquial, pároco e reitor do Seminário Maior Palotino, em Curitiba. Também foi assessor da Organização dos Seminários e Institutos Filosófico-Teológicos do Brasil (OSIB) no regional Sul 2 da CNBB. Entre outras funções, atuou como diretor do Período Introdutório da Província Regina Apostolorum, na Itália (2003-2004).

Como sacerdote Palotino desempenhou a função de Vigário paroquial: Paróquia Santo Antônio, Cambé/PR (1988-1990); Pároco: Paróquia Santo Antônio, Cambé/PR (1990-1993), na Arquidiocese de Londrina; Reitor do Seminário Maior Palotino, Curitiba/PR (1996-2001); Assessor da OSIB Regional Sul 2 (1996-1998); Secretariado Geral da SAC para a Formação (1999-2005); Consultor local da Comunidade da Casa Geral, Roma (2001-2003); Diretor do Período Introdutório da Província Regina Apostolorum, Itália (2003-2004); Secretário provincial para a formação (2005-2007); Diretor espiritual do Seminário Maior Palotino, Curitiba/PR (2006-2007).

No período de 1996 a 2001 e de 2005 a 2011, foi professor de teologia no Studium Theologicum, em Curitiba/PR, onde lecionou as matérias de Teologia Sacramentária Geral, Sacramentos da Iniciação Cristã, Eclesiologia, Trindade, Introdução à Teologia e Teologia Fundamental.

Foi Reitor Provincial da Província Palotina São Paulo Apóstolo, com sede na capital paulista, de 2008 a 2011, quando foi nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo, em 4 de maio daquele ano, sendo Vigário Episcopal da Região Lapa. Sua ordenação episcopal foi em 9 de julho de 2011 e seu lema é “Bonum Facientes Infatigabiles” – “Não vos canseis de fazer o Bem”.

Em 28 de dezembro de 2016, Dom Julio foi nomeado Arcebispo Metropolitano de Sorocaba, sendo o quinto bispo e o terceiro arcebispo, pelo Papa Francisco. De acordo com comunicado da Nunciatura Apostólica no Brasil, o pontífice acolheu o pedido de renúncia apresentado por Dom Eduardo Benes de Sales Rodrigues por motivo de idade, e o nomeou Arcebispo de Sorocaba/SP.

O Arcebispo Emérito

Um Arcebispo Emérito é um arcebispo aposentado, ou seja, que já renunciou ao governo da arquidiocese após atingir a idade canônica de 75 anos ou por outros motivos aceitos pelo Papa (como problemas de saúde). O título “emérito” indica que ele não está mais à frente do governo da arquidiocese, mas mantém o título honorífico e pode continuar desempenhando funções pastorais, celebrações, orientando aos fiéis, isso se desejar e sua saúde permitir, sempre em comunhão com o Arcebispo Titular.