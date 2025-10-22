Palacete Bolonha bate recorde de visitantes e reforça importância histórica em Belém

O Palacete Bolonha, um dos mais importantes marcos arquitetônicos de Belém e símbolo da Belle Époque, registrou nesta quarta-feira (22) um recorde histórico de visitação: 100 pessoas passaram pelo espaço em um único dia. O aumento no fluxo de visitantes ocorreu após o diretor de Ação Cultural da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), Anderson Reis, gravar um vídeo no local no momento em que fazia uma tatuagem. Ele foi exonerado nesta quarta, conforme publicação no Diário Oficial do Município.

Construído entre 1905 e 1908, o palacete foi idealizado para ser a residência do engenheiro e empresário Francisco Bolonha e de sua esposa. Localizado na avenida Governador José Malcher, no bairro de Nazaré, o edifício impressiona pela riqueza arquitetônica e pelos detalhes que refletem o período de prosperidade e modernização de Belém no início do século XX.

Desde o início da atual gestão da Prefeitura de Belém, o espaço, administrado pela Semcult, já recebeu cerca de 5 mil visitantes até setembro. A expectativa é de que esse número cresça ainda mais nos próximos meses, impulsionado por dois grandes eventos que movimentam a capital: o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, em outubro, e a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que ocorrerá de 10 a 21 de novembro.

Patrimônio preservado

Tombado como patrimônio histórico e paisagístico pelo Departamento do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (Dpahc) do Pará em 2 de julho de 1982, o Palacete Bolonha é reconhecido como um bem cultural de valor inestimável para Belém e para o Estado.

O edifício mantém grande parte de sua estrutura e decoração originais, com destaque para os azulejos franceses, os salões ornamentados e o rico acervo de mobiliário histórico.

As visitas guiadas ocorrem de terça a sexta-feira, em horários fixos pela manhã e à tarde, com grupos de até 15 pessoas por turno. O atendimento é gratuito e tem atraído estudantes, turistas e moradores locais interessados em mergulhar na história da cidade e em um dos períodos mais prósperos da arquitetura paraense.

Como visitar

O Palacete Bolonha está aberto ao público de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 16h30, com entrada gratuita. Os visitantes podem percorrer cômodos do primeiro andar, como o salão de música, o hall de entrada, as salas de jantar e de almoço, e ainda o segundo piso, onde estão os vestiários, o hall de azulejos típicos, a sala de costura e o banheiro do casal Bolonha.