Após tatuar diretor no Palacete Bolonha, profissional se pronuncia

O tatuador Dan Quixote viralizou nas redes sociais após publicar um vídeo tatuando o diretor de Ação Cultural da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), Anderson Reis, dentro do Museu Casa Francisco Bolonha. A ação resultou na exoneração do diretor, determinada pelo prefeito de Belém, Igor Normando. Na manhã dessa quarta-feira (22), Dan se pronunciou em seu perfil no Instagram.

O profissional explica que tem feito uma série de vídeos tatuando em diferentes espaços da cidade, como a Ilha do Combu e o Mercado de São Brás, e está com um projeto para trabalhar no Complexo Feliz Lusitânia. Dan fala que surgiu a oportunidade de tatuar dentro do Palacete Bolonha, localizado no bairro Nazaré. “Algumas páginas de comunicação criaram umas notícias muito sensacionalistas sobre isso”, afirma.

Enquanto se pronuncia e toma café, o tatuador está sentado na cadeira utilizada durante o procedimento no diretor Anderson Reis. “Ela não faz parte do acervo do patrimônio do Palacete Bolonha. Ela faz parte do acervo De La Mancha [estúdio de tatuagem], tá aqui o resto do conjunto”, mostra. Dan diz que “não foi um atentado à cultura do nosso povo” e que “jamais desrespeitaria o local”: “Eu não tatuaria em um móvel da Belle Époque nem se o próprio Bolonha me desse, me permitisse, ou se a Alice, esposa dele, mandasse tatuar. Eu não tatuaria.”

O tatuador também grava a bancada utilizada, uma mesa parte dos móveis do estúdio. “Quem acompanhou os stories, nós gravamos a tatuagem no sábado de manhã, o palacete estava fechado. Eu não sei se era horário de expediente, se ele como diretor tinha que trabalhar no sábado de manhã”, afirma. Dan explica que o espaço foi respeitado e não há vestígios da ação, e que o lixo contaminado não foi descartado nas lixeiras do palacete.