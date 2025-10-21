Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Diretor faz tatuagem em horário de expediente dentro do Museu Casa Francisco Bolonha

Palacete é tombado como patrimônio histórico, artístico e cultural de Belém

Madson Sousa / Especial para O Liberal
fonte

O servidor público foi filmado sem camisa sentado em uma das poltronas do Palacete (Reprodução / Redes Sociais)

Uma das joias arquitetônicas de Belém, o Museu Casa Francisco Bolonha, no bairro de Nazaré, foi usado pelo diretor de Ação Cultural da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Anderson Reis, durante o horário de expediente para realizar uma tatuagem. O servidor público foi filmado sem camisa sentado em uma das poltronas que é parte do acervo do palacete datado de 1905, tombado como patrimônio histórico, artístico e cultural da capital paraense e também é sede do órgão municipal. 

VEJA MAIS

image Belém decreta feriado municipal e teletrabalho durante a COP 30; veja os dias
Além do feriado municipal decretado, a Prefeitura de Belém determinou teletrabalho na administração direta e indireta e a segunda parte das férias escolares da rede municipal de ensino

As imagens causaram grande repercussão nas redes sociais e indignação pelo uso inadequado do espaço público pelo servidor. Após vários comentários reprovando a atitude, Anderson Reis apagou as postagens das redes sociais.

A Prefeitura de Belém foi procurada e até o momento não obtivemos retorno.

Essa matéria está em atualização. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

BELÉM

Com foco na COP 30, campanha mobiliza doadores de sangue na Uepa

"Na COP30, sustente a vida. Doe sangue" conecta solidariedade à responsabilidade ambiental em ação no campus do CCBS

21.10.25 13h32

BELÉM

Prefeitura apresenta Plano de Proteção para crianças na COP 30

A reunião irá detalhar as diretrizes, metas e ações interinstitucionais que compõem o protocolo de proteção às crianças e adolescentes.

19.10.25 18h10

'Terra poderosa'

Amaury Lorenzo dança carimbó em Belém e declara amor pelo Pará

Ator compartilhou vídeo nas redes sociais celebrando a cultura paraense e elogiando o povo

11.10.25 17h04

Círio

TV Liberal transmite a Trasladação ao vivo pela primeira vez

Transmissão vai estar na programação do JL2, a partir das 18h deste sábado (11), com duração de 1h40

10.10.25 8h00

MAIS LIDAS EM BELÉM

QUE VENHA A COP 30!

Belém decreta feriado municipal e teletrabalho durante a COP 30; veja os dias

Além do feriado municipal decretado, a Prefeitura de Belém determinou teletrabalho na administração direta e indireta e a segunda parte das férias escolares da rede municipal de ensino

17.10.25 12h37

BELÉM

Feriados em novembro: confira as possíveis folgas em Belém do Pará

A capital do estado possui cinco feriados e um ponto facultativo no penúltimo mês de 2025

20.10.25 11h27

PROCESSO SELETIVO

Santa Casa do Pará abre seleção com 31 vagas para níveis médio e superior; veja como se inscrever

Inscrições são gratuitas para o processo seletivo e salários chegam a R$ 2 mil

19.10.25 19h06

TECNOLOGIA

Veja onde serão instaladas as novas antenas 4G e 5G em Belém para a COP30

A capital paraense recebe 40 novas antenas, com foco em pontos estratégicos que garantirão conexão de alta velocidade durante o evento

19.10.25 19h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda