Diretor faz tatuagem em horário de expediente dentro do Museu Casa Francisco Bolonha

Uma das joias arquitetônicas de Belém, o Museu Casa Francisco Bolonha, no bairro de Nazaré, foi usado pelo diretor de Ação Cultural da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Anderson Reis, durante o horário de expediente para realizar uma tatuagem. O servidor público foi filmado sem camisa sentado em uma das poltronas que é parte do acervo do palacete datado de 1905, tombado como patrimônio histórico, artístico e cultural da capital paraense e também é sede do órgão municipal.

As imagens causaram grande repercussão nas redes sociais e indignação pelo uso inadequado do espaço público pelo servidor. Após vários comentários reprovando a atitude, Anderson Reis apagou as postagens das redes sociais.

A Prefeitura de Belém foi procurada e até o momento não obtivemos retorno.

Essa matéria está em atualização.