Padre Cláudio Pighin reflete sobre a lógica de Deus e a importância de seus ensinamentos

O padre Cláudio Pighin, responsável por ministrar as missas na sede do Grupo Liberal, reflete sobre os ensinamentos de Deus e os valores cristãos por meio das redes sociais do Grupo Liberal, em uma homilia publicada todos os finais de semana.

Neste sábado, 23, Pighin abordou a maneira de como Deus age em sua lógica única e totalmente oposta ao ser humano. A palavra do sacerdote se baseou na Parábola dos Trabalhadores na Vinha. É uma parábola de Jesus que aparece em apenas em Mateus 20:1–16. Jesus afirma que qualquer "operário" que aceita o convite para o trabalho na vinha, não importa o quão tarde do dia, receberá uma recompensa igual com aqueles que foram fiéis por mais tempo.

“O que podemos observar é que Deus dá para todos o mesmo salário. Isto é, trata todos da mesma maneira. Os últimos como os primeiros como diz a parábola. A nossa lógica faria exatamente o contrário, quem trabalhou mais tem direito a mais. Então por que Deus age diferente? Será que ele é injusto? De jeito nenhum”, iniciou o padre.

Ainda segundo Pighin, a passagem reflete sobre como o reino de Deus revoluciona a concepção dos valores da sociedade. “Por isso, os poderosos têm tanta dificuldade em viver um Deus como o de nosso mestre Jesus Cristo. Obedecendo a Deus conseguiremos um cêntuplo, o que importa é ficarmos perto Dele para não ficarmos sem rumo”, diz.

O padre reafirma ainda que enquanto cristãos, precisamos dar mais importante na alegria e felicidade de sermos fieis a Deus e não enxergar o próximo como uma ameaça. “Pois a justiça de Deus se baseia no amor. O modo de ser do onipotente é que tem uma grande bondade que invade toda criatura humana, sobretudo aqueles que mais precisam. Deus age surpreendendo nossos cálculos e nos deixando inquietos e escandalizados, por isso é um grande desafio aceitar o Deus de Jesus Cristo”, diz.

A homilia completa pode ser assistida nas redes sociais do Grupo Liberal. Já a missa ocorre todos os domingos às 11h, na sede do Grupo Liberal, localizada na Avenida Rômulo Maiorana. A celebração é aberta ao público.