Padre Cláudio Pighin fala sobre o Evangelho de Mateus deste domingo (4); vídeo

No Evangelho deste domingo (4), o padre Cláudio Pighin, da Arquidiocese de Belém, aborda o Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículos de 1 a 9. Ele explicou que Jesus levou os seus discípulos ao alto do monte, transfigurando-se diante deles, mostrando-os que aquilo fazia parte dos planos de Deus.

“Atualmente, isso deve ser muito difícil para ser entendido, porque a lógica ser humana jamais pensa que a vitória e a salvação possa passar através da derrota e da humilhação”, disse o pároco, reforçando a importância de se resiliente e praticar a humildade, entendo que a intenção e a vontade do Pai podem não ser compatíveis com as nossas, mas não são menos “justas”.

Segundo padre Cláudio Pighin, quando Jesus leva os seus discípulos ao monte, Ele quer ensinar que a humanidade precisava confiar em Deus. O sarcode explicou que “subir ao monte” quer dizer uma maneira de se aproximar mais do lado espiritual buscando conforto nas orações e mantendo a fé sempre.

“A transfiguração fortalece a fé como Jesus na cruz aparece a verdadeira glória. Se isso fosse um encorajamento para os discípulos, para nós é motivo para confiarmos n’Ele e apostar na vida do seu testemunho. O ensinamento nos dá a plena certeza da glória pela cruz”, finalizou o padre desejando boa quaresma e Campanha da Fraternidade a todos.