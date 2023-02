Padre Cláudio Pighin fala sobre vencer o mal com o bem segundo o livro de Mateus, neste domingo (19)

Na missa deste domingo, 19, na sede do jornal O Liberal, o padre Cláudio Pighin destaca o Evangelho de Mateus, no capítulo cinco, versículos de 38 a 48, para ensinar sobre como Jesus inverteu a lógica do mundo e propôs um novo desafio a todos os que creem: vencer o mal com o bem. Ele diz que é muito mais do que simplesmente fazer oposição ao mal, mas nos tornarmos mais parecidos com Deus.

"Neste sentido, Jesus nos propõe ter ousadia, de ir além, de não fazer oposição ao malvado. As grandes histórias como de Francisco de Assis, Teresa de Calcutá, e outras testemunhas, nos dizem que a paz vivida com profundidade pode desestabilizar as lógicas violentas do mundo", comenta o religioso.

Pighin diz que a imitação que precisamos perseguir, a imitação de Deus, consiste em copiar a Sua grande misericórdia: como o Pai nos perdoou muito, nós temos que fazer a mesma coisa: "O melhor exemplo é sempre o de Jesus na cruz. É esta a verdadeira sabedoria que temos na perfeição de imitar".

Para conseguir isso, o padre alerta que não adianta ser apenas uma 'pessoa do bem', ou um cristão superficial. É preciso colocar em prática a misericórdia, ainda que nossa primeira vontade não seja esta. "Não podemos ser cristãos superficiais, mas filhos de Deus, capazes de testemunhar verdadeiramente quem Ele é. O amor deve influenciar escolhas radicais de vida com as quais se praticam os mandamentos de Deus".

Pighin destaca que, talvez, o amor que devemos para com os nossos inimigos - aqueles que nós perseguem, segundo as Escrituras - é uma das formas mais desafiadoras de aplicar este ensino, porém, a mais necessária. E isso não significa evitar dificuldades, mas cumprir uma necessidade espiritual: "As diretrizes de Jesus não podem ser tomadas como receitas que resolvem todos os problemas, mas como metas que precisamos alcançar - é isso que nos leva à perfeição e nos ajuda e a imitar o nosso Deus".