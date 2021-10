Grupo Liberal promove missa em celebração ao Círio de Nazaré

Todos os domingos, o Grupo Liberal abre as portas para uma celebração católica no hall da sede da empresa, no bairro do Marco, em Belém. Na manhã deste domingo, 10, a celebração foi diferente e especial. Seguindo todos os protocolos de segurança, a missa comandada pelo Frei Francisco Mendes, vigário paroquial da Paróquia Nossa Senhora das Vitórias, localizada em Marituba, foi alusiva ao Círio de Nossa Senhora de Nazaré.

A iniciativa da celebração dominical visa estreitar os laços do Grupo Liberal com a comunidade do entorno. A missa é aberta aos colaboradores, moradores das proximidades. As pessoas que tiverem interesse em participar, devem apenas se dirigir à portaria da empresa e pedir para fazer parte da celebração, que acontece das 11h às 12h.