Tradicional missa na Catedral Metropolitana de Belém reforça importância da Santa Mãe de Deus

O primeiro de janeiro de 2021 foi de adoração e agradecimentos para católicos na capital paraense. Na noite desta sexta-feira (1º), a Catedral Metropolitana de Belém contou com mais uma tradicional missa realizada no Dia Mundial da Paz, com a solenidade de Santa Mãe de Deus, que rendeu homenagens ao "sim" dito pela Virgem Maria, que resultou na possibilidade da vinda do salvador Jesus Cristo. Sem a presença de Dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo de Belém, a missa foi celebrada pelo cônego Roberto Cavalli Junior e contou com a presença dezenas de fiéis, mesmo em meio à chuva que caiu na noite de Belém.

A partir das leituras dos livros de Números 6:22-24; Salmos 66,67; Gálatas 4:4-7 e Lucas 2:16-21, o cônego Roberto destacou a importância de Maria Santíssima, como o principal canal para que a humanidade tivesse a possibilidade de salvação e vida eterna. "Hoje celebramos a maternidade de Maria, que atinge a todos nós que somos filhos de Deus", iniciou o cônego na homilia. "Aqui exaltamos a importância de Maria, uma mulher simples que aceita o chamado de Deus, diz 'sim' ao projeto de Deus e entrega a sua vida a ele, se colocando pequena diante de Deus", continuou.

Sobre o início de 2021, Cavalli destacou ainda que o recomeço é de esperança. "Iniciamos o ano esperançosos e pedimos à Maria a intersecção e ajuda nessa caminhada. Pedimos também que Deus seja o centro de nossas vida, nossa força e nossa graça", destacou.

A reflexão sobre os impactos do novo coronavírus também foi o que mais marcou o casal de fieis Helena e André Guerra, ambos de 53 anos. Segundo a advogada, as dificuldades enfrentadas em meio à pandemia reforçam a necessidade de estreitar laços com Jesus Cristo e com Nossa Senhora de Nazaré. "Hoje é um dia especial porque é a celebração da Santa Mãe de Deus. Depois de tudo o que passamos, era preciso vir aqui louvar a agradecer, principalmente pela nossa família, que não ficou enlutada nesse período", explica ela, que ao lado do marido integra a Comunidade Católica Shalom.

Para 2021, Helen também faz um breve pedido: "Peço pela cura. Não só desse vírus, como da humanidade, que tem sofrido tanto com depressão, ansiedade, síndrome do pânico... E também peço que os chefes de família consigam sustentar seus familiares em meio a tudo isso", pontuou.

Outro fiel que foi manifestar sua fé foi o professor de boxe Jari Silva, de 60 anos, que declarou costuma priorizar a ida à igreja no primeiro dia do ano, como forma de estreitar laços com Deus. "Toda oportunidade que tenho, eu venho. Moro próximo daqui. É importante estar perto de Deus, pedindo saúde e proteção, ainda mais em um ano como esse. Que essa vacina chegue logo para todos nós! O resto a gente corre atrás", concluiu.