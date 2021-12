Missa de O Liberal traz reflexão sobre a importância dos seres humanos serem guiados por Deus

Como todo domingo, o Grupo Liberal promove uma missa realizada em sua sede, na avenida Romulo Maiorana. A celebração começou às 11h e foi presidida pelo padre Claudio Pighin, com todos os cuidados de segurança determinados pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Na ocasião, as principais reflexões instigadas pelo padre era sobre a importância das pessoas se permitirem serem guiadas por Deus, em todas as etapas e áreas da vida.

Segundo o sacerdote, “é preciso mudarmos a nossa maneira de pensar e agir, se quisermos buscar a Deus. Não é o mundo lá fora que nos salva, é apenas Deus. Nasce daí a importância de deixarmos Deus guiar cada passo do nosso caminho para que possa ser o personagem essencial da nossa história”, destacou.

O padre levou os fiéis a reflexão de como estão se preparando para o natal, no sentido espiritual. “O bem também pode ser marcado pela caridade, quando compartilhamos com aquelas pessoas que não tem a oportunidade de viver o mesmo que nós. Oração, caridade e saber perdoar o outro são exemplos de misericórdia. É sobre entender o outro, isso Deus espera de nós”, enfatizou.

Para a advogada Joyce Bezerra, frequentadora assídua das missas aos domingos, essa é uma velha e excelente iniciativa do Grupo Liberal. “É bacana isso de agregar as comunidades aqui próximas, principalmente nesse momento de comunhão e fé. O espaço aqui também ficou mais reservado, o que nos dá mais segurança ainda com a covid-19. Eu sou uma antiga admiradora das palavras do padre Claudio Pighin então esse é um momento gratificante da semana”, afirmou.

A missa no hall de entrada de O Liberal é aberta ao público e acontece todos os domingos, seguindo as normas de segurança de prevenção do novo coronavírus.