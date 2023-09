Padre Cláudio Pighin reflete sobre aceitar e se entregar aos planos de Jesus Cristo

O padre Cláudio Pighin, responsável por ministrar as missas na sede do Grupo Liberal, reflete sobre valores cristãos por meio das redes sociais do Jornal, em uma homilia publicada todos os finais de semana.

Neste sábado (2), Pighin abordou sobre os caminhos pelos quais podem ser seguidos a partir dos princípios de Jesus. “A leitura desse trecho da palavra de Deus revela que somos chamados a vida, e nisto, precisamos apostar tudo, então, a primeira coisa que precisamos distinguir é o que se quer para a ‘vida’”, iniciou a reflexão.

Assista ao vídeo:

Cláudio Pighin continuou dizendo que, o que se conhece como “vida”, não precisa ser restrita apenas aos planos terrenos. Desta forma, o padre pede que os fiéis se entreguem ao amor de Jesus Cristo confiando em planos maiores que são projetados por Ele.

“Às vezes, precisamos ter coragem para admitir que o que nós queremos fazer da nossa vida, é o que achamos o certo, e projetamos isso na vontade de Deus. Na prática, a verdade é que não desejamos a verdadeira vontade d’Ele”, declarou o padre.

O que acontece, segundo o pároco, é que as pessoas costumam ser atraídas demais pelo mundano, e esquecem de cultivar e respeitar seu lado espiritual. “Por incrível que pareça, por mais cruel que seja, confiemos na vontade de Deus. Ele não irá nos desamparar”, afirmou Pighin.

A homilia completa pode ser assistida nas redes sociais do Grupo Liberal. Já a missa ocorre todos os domingos às 11h, na sede do Grupo Liberal, localizada na Avenida Rômulo Maiorana. A celebração é aberta ao público.