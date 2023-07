Oração de São Bento para afastar feitiçaria e falsas intenções

Celebrado no dia 11 de Julho, São Bento é um santo bastante popular. Ele é mais conhecido por conta de sua medalha, que guarda muitos significados e proteção para quem a carrega no peito. Considerado Padroeiro da Europa, ele nasceu no ano 480 e desde muito cedo se dedicou à fé. Seu lema principal era "Oração e trabalho”.

A maior herança e símbolo de São Bento é a medalha construída por ele. Toda escrita em latim, ao topo, está escrita a palavra Pax, que significa "paz". Também é possível encontrar as seguintes iniciais:

A medalha é toda escrita em latim (Reprodução)

CSPB: Crux Sancti Patris Benedicti (Cruz do Santo Pai Bento);

Crux Sancti Patris Benedicti (Cruz do Santo Pai Bento); CSSML: Crux Sacra Sit Mihi Lux (Cruz Sagrada Seja a minha Luz);

Crux Sacra Sit Mihi Lux (Cruz Sagrada Seja a minha Luz); NDSMD: Non Draco Sit Mihi Dux (Que o Dragão não seja o meu guia);

Non Draco Sit Mihi Dux (Que o Dragão não seja o meu guia); VRS: Vade Retro Satana: (Passe Reto Satanás);

Vade Retro Satana: (Passe Reto Satanás); NSMV: Nunquam Suade Mihi Vana (Nunca Seduzas minha alma);

Nunquam Suade Mihi Vana (Nunca Seduzas minha alma); SMQL: Sunt Mola Quae Libas (São coisas más que brindas);

Sunt Mola Quae Libas (São coisas más que brindas); IVB: Ipse Venana Bibas (Bebas do mesmo veneno).

VEJA MAIS

Oração a São Bento

"A Cruz Sagrada seja a minha Luz.

Não seja o dragão o meu guia.

Retira-te satanás.

Nunca me aconselhes coisas vãs.

É mau o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno."

Amém (3x) A bênção de Deus Todo Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém."

VEJA MAIS

Oração de São Bento para súplica

"Ó glorioso São Bento, vos pedimos para que nos livreis da tentação do maligno. Seja-nos um protetor que calcarás com pés a satanás e a todos os anjos decaídos que nos atormentam e afastam de Deus. Pedimos para que o senhor empunhe a sagrada cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo e afugente todo o princípio do mal que nos impedem de seguir a luz verdadeira: Deus. Queremos pertencer aos Céus e renunciar a todas as obras das trevas que nos tornam doentes espirituais. Com vossa oração, fazei correr o demônio de nossa casa e do nosso trabalho. Sabemos que só é no Redentor que encontramos a verdadeira salvação, a graça e a consolação. Consagramo-nos de modo integral a nossa vida ao Pai, para que sejamos contados como herdeiros das primícias celestes e possamos propagar a boa notícia da redenção a todos os que se encontram encarcerados pelo poder do mal. Pela intercessão de São Bento, Nosso Senhor Jesus Cristo afaste satanás de nossa vida. Amém."

VEJA MAIS

Oração de São Bento para pedido especial

"Glorioso santo, que por toda a tua vida elegeste como prioridade a verdade, os princípios religiosos e a clareza em tudo, não permita que eu caia em tentação, deixando-me levar pela violência, pela preguiça ou pela gula. Ao olhares para mim, com esses olhos iluminados, que eles emanem somente bondade, castidade e obediência, para que eu possa viver em paz com o meu coração e com a minha alma. Por Jesus Cristo, São Bento, socorra-me!".

VEJA MAIS ORAÇÕES

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)