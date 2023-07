Padre Cláudio Pighin destaca a importância de se pôr em prática os ensinamentos de Jesus

O padre Cláudio Pighin, responsável por celebrar as missas que acontecem todos os domingos na sede do Grupo Liberal, reflete sobre valores cristãos por meio das redes sociais do Grupo Liberal, em uma homilia publicada todos os finais de semana.

Neste sábado (22), Pighin destacou a importância de se acolher e colocar em prática as palavras de Jesus para deixar boas atitudes em vida. Na meditação semanal, ele relembrou as três parábolas mencionadas no evangelho de Mateus 13, 24-33, em convite à reflexão sobre a “boa semente”.

Assista ao vídeo:

Padre Pighin abre a leitura ressaltando que muitas vezes pode nos arecer que o mal é mais atuante do que o bem, que diante de momentos turbulentos sejamos levados a pensar que não há um fim para o sofrimento, e que o caminho será sempre difícil de percorrer diante de tantas aprovações.

“A gente se pergunta: ‘Mas, qual o motivo de tudo isso? Por que o ser humano se torna mal?’. Eu creio que todo mundo deseja ser bom, mas, infelizmente cada um só consegue dar aquilo que recebe”, analisa.

Para Pe. Pighin, quando alguém se torna “mau” e atribui sua conduta às influências, isso nada mais é do que o reflexo da crueldade que a vida lhe impôs. “Essas pessoas não tiveram sorte, foram marcadas desde o seio materno”, defende. "Não cabe a ninguém, apenas ao próprio Deus, julgar os feitos do homem. Além disso, o 'bem' e o 'mal' estão sempre presentes na vida das pessoas, cabe a cada um escolher o caminho certo", reforça.

“Todos nós desejamos ser bons, mas nem sempre conseguimos, porque existem grandes injustiças que favorecem o desejo. Mas podemos reverter algumas situações e confiar na palavra de Deus e em sua capacidade de sondar cada um de nós, inclusive aqueles que se afastaram d'Ele e precisam ser igualmente salvos”, afirmou.

E para concluir a reflexão, Pe. Pighin ressalta a importância de também sermos fiéis a Deus e nos deixarmos guiar pelas suas palavras, confiando na misericórdia divina. “Ele consegue nos fazer crescer tal e qual o fermento à massa dao pão, transformando a nossa realidade”.