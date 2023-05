Padre Cláudio Pighin reflete sobre a festa de Pentecostes

Todos os finais de semana o padre Cláudio Pighin reflete uma homilia, que é publicada nas redes sociais de oliberal.com. Neste sábado (27), a reflexão é sobre Pentecostes. O sacerdote também é responsável em ministrar as missas que ocorrem todos os domingos, a partir de 11, no hall de entrada do Grupo Liberal, na avenida Romulo Maiorana. A celebração é aberta ao público.

Na reflexão desta semana, a igreja celebra a festa de Pentecostes, em que se confirma a festa do espírito santo e do nascimento da igreja, que é conduzida pela eucaristia, pela palavra de Deus, pelo sacramento e oração.

“O evangelista São João revela como Jesus entra em contato com seus discípulos para passar a missão. Ele os encontrou com medo e Jesus quis libertar para propor a paz e torná-los aptos a receber a missão de Deus, que é glorificar o pai e realizar seu projeto de amor”, pontua o padre.

A missão consiste em continuar a obra do mestre e deixando ele guiar e iluminar na missão de evangelizar. “Para João, ressurreição e dom do espirito santo são um só evento e são colocados no mesmo dia, não apenas no sentido cronológico, mas também teológico”, destaca.

A homilia completa pode ser assistida nas redes sociais do Grupo Liberal.