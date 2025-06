Padre Cláudio Pighin provoca reflexão sobre a presença de Jesus na vida cristã

Lembrar da vida e das lições de Jesus no presente e de maneira constante é a reflexão que o padre Cláudio Pighin, responsável por celebrar as missas no Grupo Liberal, propõe na homilia desta semana. Segundo ele, essa presença constante do seu espírito e ensinamentos é fundamental para a vida cristã. “Jesus não pode ser somente uma história do passado, mas é também do presente e do futuro”, acrescenta.

Dessa vivência mais íntima com o Jesus é que surge a capacidade de testemunhar as realizações que a fé pode proporcionar. “Tudo o que eu faço tem que ser filtrado por ele, amá-lo, isso significa dar prioridade a ele na minha vida”, afirma. A mensagem principal é a de recordar, ensinar e testemunhar uma vida com cristo.

Para o sacerdote, essas realizações só não acontecem quando os fiéis resistem a “ação do espírito santo” em suas vidas. Por isso, ele lembra da importância de colocar de lado os projetos pessoais, para permitir que a presença de Jesus se sobressaia. O resultado desse equilíbrio é o fortalecimento das relações pessoais, que também precisam do agir do espírito santo para serem abençoadas.

“Apostando nele, faço tudo para que as suas palavras se tornem parte da minha vida e assim transforme o nosso ser. Observar a palavra que é Jesus é entrar em uma experiência vital e doação, nisso que consiste a verdadeira consolação da criatura humana, porque o criador faz parte da sua vida. Por isso quem vive essa verdade se torna corajoso e fiel em testemunhá-lo em qualquer lugar e qualquer momento”, observa Pighin.

A compreensão desse estilo de vida leva os cristãos a se aproximarem dos sete dons do espírito santo descritos nas escrituras sagradas: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, piedade e temor de Deus. Por fim, o sacerdote instiga os fiéis a pensarem até que ponto a presença de Jesus está nas suas vidas e como é possível se aproximar mais ainda do espírito santo.