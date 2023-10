Padre Cláudio Pighin celebra missa, neste domingo, em O Liberal, e fala sobre vocação cristã

O padre Cláudio Pighin, da Arquidiocese de Belém, celebrou missa, na manhã deste domingo (1º), no hall de O Liberal. A celebração ocorre no primeiro domingo de outubro e uma semana antes da grande procissão do Círio de Nossa Senhora de Nazaré.

O padre disse que a palavra de Deus nos convida a fazer uma verdadeira experiência de Deus para poder reconhecermos quem somos nós. “Às vezes o fato de pertencer à Igreja, ou ter um papel importante na Igreja, ou frequentar sempre a Igreja, às vezes pode acontecer que tudo isso não ajuda a reconhecer essa presença de Deus, a acolher Deus na nossa vida”, afirmou.

“E, às vezes, aqueles que estão lá na margem da sociedade, que não são muito, entre aspas, ‘pessoas puras’, que nós consideramos pecadores, às vezes são aqueles que nos dão um exemplo de como acolher Deus na vida”, afirmou.

O padre Cláudio explicou o que isso quer dizer: “Que nós precisamos sempre ser em constante conversão. Nunca se dizer que somos justos, perfeitos, mas que sempre estamos caminhando, aperfeiçoando a nossa amizade com Deus. E também reconhecer que a nossa fé é sempre em evolução. Mas nunca pretender dizermos que somos perfeitos. Nada disso”

Padre Cláudio Pighin explicou que, para sermos verdadeiros amigos de Jesus, não adianta falar dele, não é através da fala, mas através do fazer. “Então temos que dar exemplos concretos dessa nossa amizade com Jesus. Isto é, aplicando a palavra dele, o testemunho dele na nossa vida”, disse.

“Se esforçar cada vez mais. Às vezes não consegue logo, mas com calma pode conseguir depois. Mas não adianta falar. Hoje tem muita falação, mas isso não caracteriza a nossa vocação cristã”, afirmou.

O padre Cláudio Pighin também afirmou que que caracteriza a nossa vocação cristã é fazer a vontade de Deus. O religioso também falou sobre o Círio de Nazaré: “Aí nós podemos ver como o exemplo de como Nossa Senhora foi um testemunho de como fazer a vontade de Deus na vida. Nós devemos sempre prestar atenção de como fazer a vontade de Deus na nossa vida. Maria nos ensina isso: a ter essa fidelidade e constante meditação e contemplação dessa vontade de Deus na nossa vida”.