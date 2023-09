"O fazer é que define a nossa aposta no Reino de Deus", enfatiza padre Cláudio Pighin

Uma característica marcante de Jesus Cristo era de que não apenas falava aos homens, transmitindo seus ensinamentos, mas, sobretudo, dava o exemplo de como se deveria proceder com relação às pessoas e à vida em quaisquer situações, ou seja, colocava em prática a lei de amor. Essa exemplificação serve, então, de referência para que as pessoas no mundo não fiquem restritas a palavras, discursos bonitos, mas, sim, possam agir como orientou o Mestre de Nazaré, conforme enfatiza o padre Cláudio Pighin, por meio das redes sociais do Grupo Liberal. A homilia do sacerdote é divulgada em todos os finais de semana.

O padre Cláudio Pighin destaca que perante as palavras de Jesus ninguém pode considerar-se justo ou achar que está certo, porque "estamos sempre no começo da caminhada, portanto não podemos dizer 'Senhor, Senhor!', pensando que somos verdadeiros discípulos". "O que caracteriza o verdadeiro cristão é a sua atitude em querer fazer a vontade de Deus", assinala.

Viver em Deus

A Palavra de Jesus mostra aos homens que há diferença entre o falar e o fazer. "Como isso é verdadeiro, como podemos vê-lo ainda hoje, fala-se muito em Deus, mas pouco se vive Dele. Digo sempre que a nossa sociedade parece mais pagã que cristã, porque o ser humano quer construir um Deus a partir da sua maneira de pensar", pontua o sacerdote. A partir da mensagem de Jesus, padre Cláudio salienta que muitas vezes os cidadãos perdem-se em uma multiplicação de palavras, sem concluírem nada.

Ao se referir ao discurso do Juízo Final (Mateus 21 31-45), em que é mostrado que caracteriza ser discípulo de Jesus - relacionado à passagem "Em verdade, vos digo que sempre que deixaste de fazer algo a um desses mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer" -, padre Cláudio Pighin instiga os fiéis a refletirem na frase desse trecho, na qual Jesus diz que os publicanos e as prostitutas "entram adiante de vós no Reino de Deus". "Esta colocação do Mestre é dirigida para todos, ninguém é excluído".

Conversão

O que Jesus quis dizer, como frisa padre Cláudio Pighin, é que muitas vezes pessoas ditas corretas e religiosas, na prática rejeitam o Filho de Deus, e, ao contrário, gente de péssima fama o acolhem. "Todos nós precisamos compreender, por primeiro, que necessitamos de uma constante conversão, para acolher e viver a mensagem de Jesus", observa.

Não bastam discursos bonitos enfocando a Palavra de Deus, para, em seguida, se ter uma prática vazia. "Por isso, o fazer é que define a nossa aposta no Reino de Deus", completa o sacerdote.

