"Desfrutar o amor de Deus exige paciência", diz padre Cláudio Pighin na missa do Grupo Liberal

A já tradicional missa do Grupo Liberal, que ocorre todos os domingos, abordou a importância da paciência para aqueles que desejam desfrutar o amor sem preconceitos de Deus.

O padre Cláudio Pighin utilizou uma metáfora bíblica bem conhecida para provocar reflexão nos fiéis: a história dos trabalhadores que foram contratados e que ficaram chateados ao verem que trabalhadores contratados depois receberam o pagamento primeiro, presente no livro de Mateus.

“É uma palavra revolucionária. Os poderosos do mundo não gostam dessa reflexão. A lei dos homens é diferente da lei de Deus. Nosso Deus não pensa como a gente. Deus não se esquece de ninguém. Os cristãos que resmungam são perguntados por Jesus se estão com inveja porque ele sabe que Deus ama todo mundo. Não podemos apontar o dedo pra ninguém. Temos que acolher o amor de Deus para todos, mas nem todos são capazes de recepcionar esse amor. Cada um tem seu tempo”, disse Pighin.

Para o padre, é importante lembrar, diariamente, que o amor de Deus é incondicional e se estende a todos.

"Quando entendemos que Deus nos ama, conseguimos amar os outros. O pensamento de Deus é de amor incondicional e não estamos seguindo ele com paciência e escuta, o que explica as guerras no mundo. Deus não é injusto e ama todos do mesmo jeito. Deus não tem preconceitos e, se há preconceitos entre nós, não seguimos a Deus", aponta.

A missa do Grupo Liberal é aberta ao público e ocorre todos os domingos, às 11h, na sede da empresa, localizada na avenida Rômulo Maiorana.