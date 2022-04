Outeiro comemora 129 anos com serviços sociais e atrações culturais nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (14), a Ilha de Caratateua, também conhecida popularmente como "Ilha do Outeiro", completa 129 anos. Para celebrar o aniversário do distrito, a Prefeitura de Belém, por meio da Administração Regional de Outeiro (Arout), em parceria com outros órgãos municipais, elaborou vasta programação. As comemorações iniciaram no dia 10 de abril, com fit dance, show musical e a grande final do concurso Garota Caratateua 2022 e encerram amanhã com ações e serviços.

A ilha de Caratateua é composta por 26 ilhas situadas ao centro-leste, no oeste e ao sul do município de Belém. A denominação Caratateua é de origem indígena e significa lugar das grandes batatas. Já a denominação Outeiro é de origem portuguesa, com o significado de pequenos morros.

Na tarde desta quinta, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, participará da solenidade de entrega de 2.793 chips com acesso à internet, que serão distribuídos para professores e alunos da Fundação Escola Bosque (Funbosque). Na noite do mesmo dia, o gestor da capital assinará a ordem de serviço da reforma e reconstrução da UBS de Outeiro.

Após o sinistro na ponte Enéas Pinheiro, em janeiro de 2022, a Prefeitura de Belém intensificou ações na ilha, com objetivo de levar melhorias para o distrito, como o programa de renda cidadã Bora Belém; Donas de Si - de qualificação profissional, por meio dos cursos de panificação, doces e salgados e outros; Crédito Solidário do Banco do Povo; Auxílio Emergencial de R$ 500 para barraqueiros e R$ 300 para ajudantes e ambulantes.

A Prefeitura de Belém também continua com os trabalhos de manutenção da iluminação pública, operação tapa-buraco em diversas vias públicas, reforma do trapiche, limpeza nos bairros, colocou mais horários para a travessia Outeiro-Icoaraci e Icoaraci-Outeiro, Unidade Básica de Saúde (UBS) funciona 24 horas com urgência e emergência, ônibus circulares totalmente gratuitos no distrito e o apoio do Tá Selado, programa de participação dos cidadãos.

Confira a programação de aniversário de Outeiro

Ações extra palco

Horário: 8h às 17h

Local: Pistão

Ação social - testes rápidos: HIV, hepatite c e b, sífilis aferição de pressão, teste de glicemia, vacinas, clínica médica, castramóvel, odontomóvel, unidade móvel de saúde da mulher (PCCU e encaminhamento de mamografia), nutricionista e psicólogo.

Horário: 8h às 12h

Local: Escola Pedro Demo

Serviço de atualização cadastral do Cadastro Único (CadÚnico).

Horário: 9h às 13h

Local: Escola Pedro Demo

Atendimento ao usuário meia-passagem, passe sênior, passe especial e credenciamento de estacionamento.

Horário: 9h

Local: Funbosque

Oficina de compostagem.

Horário: 9h

Local: Escolas e praias

2 mil sacolas biodegradáveis serão distribuídas na Campanha de Educação Ambiental.

Horário: 10h

Local: Avenida Beira-mar

Inauguração da Praça da Amizade.

Horário: 11h

Local: Pistão cerimonial.

Ação social

Horário: 15h

Local: Funbosque

Evento do Donas de Si e entrega dos cheques do Crédito Solidário aos comerciantes das praias de Outeiro.

Horário: 16h

Local: Quadra esportiva da Funbosque

Entrega de chips de telefonia aos estudantes e professores da Funbosque.

Horário: 17h

Local: Rua Paulo Costa, em frente ao supermercado Preço Bom (antigo Ita) - concentração do Cortejo Multicultural.

Horário: 19h

Local: Pistão/ lateral do palco - chegada do cortejo com doação de 280 mudas de plantas.

Programação palco

Horário: 11h

Doação de 100 mudas de plantas pela Semma.

Horário: 18h

Apresentação da Banda da Guarda Municipal de Belém e do Canil da Guarda.

Horário: 18h30

Apresentação DJ Bruno Benite.

Horário: 19h10

Corte do bolo de aniversário.

Horário: 20h30

Apresentação de grupo de carimbó.

Horário: 21h10

Apresentação da banda Atração do Arrocha.

Horário: 22h

Apresentação da Banda Cheiro Verde.

Horário: 23h30

Encerramento da programação.