OUÇA: Vítima de agressão volta para a Feira da 25, em Belém, e diz ter 'muito medo'

Wagner dos Reis Franco, uma das pessoas que foram agredidas por um grupo de vigilântes particulares na "Feira da 25", no bairro de São Brás, em Belém. De acordo com a vítima, a agressão ocorreu no dia 1º, mas só foi registrado no dia 17 após as imagens vazarem nas redes sociais.

Wagner apareceu nesta quinta-feira (23), na feira vestido com um colete de trânsito, que geralmente é utilizado por flanelinhas. Ele contou, com exclusividade, que tem depois da divulgação do vídeo, os criminosos responsáveis pela agressão procuraram por ele no local. "Eu estou com muito medo", disse ele à equipe de O Liberal.

Wagner está abrigado na casa de uma tia, no bairro de Fátima, e ganha a vida sendo flanelinha e ajudando os feirantes em serviços em geral. "Os feirantes são meus amigos aqui e estão me apoiando muito", contou. "Queria muito que as pessoas me ajudassem a sair dessa situação aqui. Ficaria muito grato", pediu.

RELEMBRE O CASO

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a ação truculenta de um grupo de seguranças particulares na “Feira da 25”, no bairro de São Brás, em Belém. O fato foi registrado no dia 17 deste mês. Dois homens em situação de rua, um deles idoso, são acordados e espancados por seis homens, com golpes de cassetete, porque estavam dormindo em um box, além de serem ameaçados.