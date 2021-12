Quatro suspeitos já foram presos por agressão contra pessoas em situação de rua

​Quatro pessoas foram presas pelo crime de tortura, durante a operação "Papa Sereno" da Polícia Civil, nesta quinta-feira (23), em Belém. Os homens foram indiciados, após serem identificados em um vídeo cometendo o crime contra pessoas em situação de vulnerabilidade social, na “Feira da 25”, na última sexta-feira (17).

Segundo o delegado-geral, Walter Resende, a força-tarefa foi montada imediatamente pela Polícia Civil, após a divulgação do crime em redes sociais, para que os autores fossem identificados e responsabilizados pelo ato. "Nos dois primeiros dias de investigações conseguimos identificar as vítimas, ouvi-las, bem como identificar e qualificar os autores do crime. Assim solicitamos imediatamente que as prisões fossem decretadas. Certamente, com o depoimento deles, vamos identificar os outros integrantes desse grupo e qualificar todos que atuaram direta ou indiretamente no lamentável episódio de agressão. Ressaltamos que o inquérito ainda está em andamento e se tivermos outros elementos que possam atribuir responsabilidade criminal não vamos exitar em encaminhar ao Poder Judiciário a solicitação de medidas cautelares", afirmou.

"Além das prisões, apreendemos todos os apetrechos utilizados pelos vigias, inclusive a máquina de choque que é utilizada nas agressões. Este é o primeiro passo da Operação "Papa Sereno", e a partir de agora vamos iniciar a identificação dos demais envolvidos, por isso, pedimos a colaboração da população, efetivando denúncias pelo 181, o anonimato é garantido", enfatizou o diretor de Polícia Metropolitana, Daniel Castro. Todo o material apreendido será periciado e irá compor as investigações. Os indiciados foram conduzidos à Seccional Urbana de São Brás, por onde o caso é investigado, e após serem ouvidos, foram encaminhados ao Sistema Penitenciário, onde ficarão à disposição da Justiça.

Relembre o caso

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a ação truculenta de um grupo de seguranças particulares na “Feira da 25”, no bairro de São Brás, em Belém. O fato foi registrado no dia 17 deste mês. Dois homens em situação de rua, um deles idoso, são acordados e espancados por seis homens, com golpes de cassetete, porque estavam dormindo em um box, além de serem ameaçados.

As imagens supostamente foram gravadas na madrugada. "Eu sou velho", diz o homem, tentando se defender dos golpes. "Se tu não descer, vai ser pior", dizem os vigilantes. Poucos segundos depois, um deles chega por trás do homem e o puxa, derrubando-o no chão. Ele é cercado por seis homens, que começam a espancá-lo de forma covarde.

A vítima implora para que as agressões cessem, e um dos homens o ameaça. "Depois desse corretivo, tu vai sumir daqui. Já sabe, né?". Eles continuam o espancamento, com vários golpes de cassetete na cabeça do idoso. A vítima grita desesperadamente e o vídeo é encerrado.