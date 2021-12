Suspeito de agredir pessoas em situação de rua, na Feira da 25, é preso

A Polícia Civil prendeu, na tarde desta quinta-feira (23), um dos suspeitos de agredir pessoas em situação de rua, na “Feira da 25”. A informação foi confirmada através das redes sociais do governador Helder Barbalho, que disse ainda que a PCPA continua investigando o caso.

Relembre o caso

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a ação truculenta de um grupo de seguranças particulares na “Feira da 25”, no bairro de São Brás, em Belém. O fato foi registrado no dia 17 deste mês. Dois homens em situação de rua, um deles idoso, são acordados e espancados por seis homens, com golpes de cassetete, porque estavam dormindo em um box, além de serem ameaçados.