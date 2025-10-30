Operação ‘Gabarito Final’ apura uso de aparelhos eletrônicos em fraude de concurso em Marituba

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (30), mais uma fase da operação “Gabarito Final”, que apura fraudes no concurso público da Guarda Municipal de Marituba, realizado em 20 de julho deste ano. A ação, conduzida pela Divisão de Investigação e Operações Especiais (DIOE), cumpriu 40 mandados de busca e apreensão em residências localizadas em Belém e na Região Metropolitana.

Segundo as investigações, os alvos integram uma associação criminosa suspeita de manipular o resultado do certame. Entre os investigados estão candidatos e servidores públicos, incluindo agentes da Guarda Municipal do Estado. A operação contou com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), da Divisão de Homicídios (DH), da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), da Superintendência Regional do Baixo Tocantins e da Divisão de Repressão a Entorpecentes (Denarc).

De acordo com o delegado Joubert Cândido, as investigações tiveram início a partir de denúncias anônimas. “A partir das informações recebidas, foi realizado um trabalho de inteligência para verificar a veracidade das denúncias e, em seguida, instaurado um inquérito policial para aprofundar as investigações”, afirmou.

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos aparelhos celulares e outros materiais que serão encaminhados à perícia. O objetivo é identificar as comunicações e mensagens trocadas entre os suspeitos durante o exame.

O delegado Mhoab Khayan, da Superintendência Regional do Baixo Tocantins, explicou que os participantes do esquema utilizavam microaparelhos eletrônicos durante a realização das provas. “Esses dispositivos permitiam que os candidatos recebessem respostas de forma discreta, comprometendo a lisura e a transparência do concurso”, destacou.

O concurso para a Guarda Municipal de Marituba é de responsabilidade da Prefeitura de Marituba, que ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso. O jornal O Liberal procurou a gestão municipal para solicitar nota de esclarecimento sobre a operação e aguarda retorno.