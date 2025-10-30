Grave acidente entre quatro veículos termina em morte na BR-316, em Castanhal

Um grave acidente de trânsito que envolveu quatro veículos registrado na manhã desta quinta-feira (30/10) na BR-316, perto da fazenda Três Marias, em Castanhal, nordeste paraense, resultou na morte de Welson Evangelista da Rocha. Segundo a Polícia Civil, a vítima conduzia um dos automóveis. Por enquanto, as circunstâncias do sinistro são desconhecidas.

[Instagram=DQbrUfbjTiN]

Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados do sinistro e mostram a dimensão da batida. Nelas é possível ver uma caminhonete, que era dirigida por Welson, completamente destruída. Outras filmagens mostram um caminhão, que também se envolveu no acidente, às margens da rodovia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionados. Ainda de acordo com a PC, duas pessoas foram encaminhadas para atendimento médico. Até o momento, o estado de saúde delas não foi divulgado.

Com relação ao quarto veículo envolvido no caso, a Polícia Civil informou que "não há informações sobre os ocupantes" dele. O caso foi registrado na Delegacia de Castanhal. "Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar as investigações", comunicou a instituição.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à PRF e aguarda retorno.