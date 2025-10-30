Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Grave acidente entre quatro veículos termina em morte na BR-316, em Castanhal

Segundo a Polícia Civil, a vítima conduzia um dos automóveis envolvidos no sinistro de trânsito

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o estado em que a caminhonete ficou após a colisão (à esquerda) e ambulâncias do Samu próximas a outro automóvel que se envolveu no sinistro. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Um grave acidente de trânsito que envolveu quatro veículos registrado na manhã desta quinta-feira (30/10) na BR-316, perto da fazenda Três Marias, em Castanhal, nordeste paraense, resultou na morte de Welson Evangelista da Rocha. Segundo a Polícia Civil, a vítima conduzia um dos automóveis. Por enquanto, as circunstâncias do sinistro são desconhecidas. 

[Instagram=DQbrUfbjTiN]

Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados do sinistro e mostram a dimensão da batida. Nelas é possível ver uma caminhonete, que era dirigida por Welson, completamente destruída. Outras filmagens mostram um caminhão, que também se envolveu no acidente, às margens da rodovia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionados. Ainda de acordo com a PC, duas pessoas foram encaminhadas para atendimento médico. Até o momento, o estado de saúde delas não foi divulgado. 

Com relação ao quarto veículo envolvido no caso, a Polícia Civil informou que "não há informações sobre os ocupantes" dele. O caso foi registrado na Delegacia de Castanhal. "Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar as investigações", comunicou a instituição.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à PRF e aguarda retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

colisão

caminhonete

caminhões

termina em morte

br-316

castanhal

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Belém: PC apreende 72 tabletes de cocaína escondidos em galpão

Durante a ação, um homem foi preso em flagrante após a localização da carga do entorpecente

30.10.25 11h43

POLÍCIA

Dupla é presa por pichar mensagens do Comando Vermelho e intimidar moradores de Abaetetuba

Os suspeitos, depois de localizados, confessaram o crime e alegaram que foram pagos pela facção para realizar o delito

30.10.25 9h28

POLÍCIA

Grave acidente entre quatro veículos termina em morte na BR-316, em Castanhal

Segundo a Polícia Civil, a vítima conduzia um dos automóveis envolvidos no sinistro de trânsito

30.10.25 8h41

desabamento

Defesa Civil avalia causas de desabamento no Largo da Palmeira, em Belém

O desabamento ocorreu na noite desta quarta-feira (29) durante a forte chuva que atingiu a cidade

29.10.25 21h46

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

Operação no Rio de Janeiro

Quem é a 'Japinha do CV', morta com tiro de fuzil no rosto, em megaoperação da polícia no Rio

Conhecida como “musa do crime”, Penélope era considerada uma das principais combatentes da facção e morreu durante megaoperação no Rio

29.10.25 17h06

APURAÇÃO

Paraense morto em megaoperação no Rio de Janeiro aparece em foto ao lado do rapper Oruam

A imagem foi divulgada nas redes sociais

29.10.25 16h59

POLÍCIA

Grave acidente entre quatro veículos termina em morte na BR-316, em Castanhal

Segundo a Polícia Civil, a vítima conduzia um dos automóveis envolvidos no sinistro de trânsito

30.10.25 8h41

POLÍCIA

Ao menos 15 paraenses estão entre os mortos na megaoperação no Rio de Janeiro; saiba quem são

Cerca de 32 mandados judiciais cumpridos na operação foram resultado de investigações conduzidas pela Polícia Civil do Pará contra 'alvos paraenses'

29.10.25 11h34

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda