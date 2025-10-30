Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

PF inspeciona veículos oficiais destinados ao transporte de autoridades na COP 30

A ação visa identificar e neutralizar eventuais ameaças ocultas

Saul Anjos
A imagem em destaque mostra um policial federal com um cão farejador. (Foto: Divulgação | Ascom PF)

Como parte das medidas de segurança da Cúpula dos Líderes, a Polícia Federal realizou, em Belém, varreduras técnicas nos veículos oficiais destinados ao transporte das autoridades. Segundo a PF, a ação tem como objetivo identificar e neutralizar eventuais ameaças ocultas, reforçando a prevenção contra atos criminosos e garantindo a segurança dos participantes do evento.

O procedimento, que mobiliza dezenas de policiais especializados e conta com o apoio de cães farejadores, tem como finalidade identificar e neutralizar quaisquer ameaças que possam comprometer a segurança não apenas das autoridades e sua comitiva, mas também dos demais participantes, funcionários e população que circulará pelas áreas da COP 30.

Os veículos inspecionados serão conduzidos por equipes da segurança aproximada da Polícia Federal, responsáveis pelo transporte de Chefes de Estado, Ministros e demais autoridades durante os compromissos oficiais previstos na programação da COP.  

Além das inspeções nos automóveis, a Polícia Federal também realizará varreduras técnicas nas edificações onde ocorrerão as atividades da Cúpula dos Líderes, bem como em hotéis e demais locais que receberão representantes internacionais, palestrantes, ouvintes e participantes do evento.

Participam da ação conjunta a Polícia Federal e as Polícias Militares dos estados de Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima e Tocantins.

