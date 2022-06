Ônibus em Belém: consulta sobre transporte coletivo tem 18 mil acessos

A Prefeitura de Belém informa que, desde o primeiro dia de disponibilização ao público, em 27 de maio, até a última quarta-feira última (22), o site da consulta pública on-line para a concessão dos serviços do Sistema de Transporte Público Coletivo de Passageiros do Município de Belém registrou a visita de 18 mil usuários ao todo. Todavia, como orienta a gestão municipal, para contribuir com a consulta é necessário que o cidadão envie sua opinião por meio do formulário disponível no site da consulta.

VEJA MAIS

Todo cidadão pode participar da consulta pública on-line sobre o projeto básico do processo de licitação. As críticas, sugestões e questionamentos deverão ser enviadas até este sábado, dia 25 de junho.

Encerrado o período da consulta pública, as sugestões serão sistematizadas e divulgadas para a sociedade, como repassa a PMB. A contribuição feita pela população poderá ser utilizada na revisão da minuta do Edital de Licitação do Transporte Público por Ônibus, conforme estabelecido na Resolução nº 054/2022 do Conselho Deliberativo (Condel) da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).