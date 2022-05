Ônibus em Belém: população vai poder opinar sobre licitação do transporte público; entenda

Em consulta pública on-line marcada para o período de 27 de maio a 25 de junho, a população de Belém vai poder opinar com críticas, sugestões e questionamentos que podem ser utilizados como subsídios na elaboração do Edital de Licitação do Transporte Público por Ônibus. A informação foi divulgada no inídio da noite desta quarta-feira (25), por meio de nota da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob). Confira a nota:

"A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) realizará a Consulta Pública, no período de 27 de maio a 25 de junho de 2022, relativa às minutas do Edital e Anexos da Concorrência, que estão disponíveis na internet, para colher críticas, sugestões e questionamentos, que poderão ser utilizados como subsídios na elaboração do Edital de Licitação do Transporte Público por Ônibus, conforme estabelecido na Resolução nº 054/2022 do Conselho Deliberativo (Condel) da Semob.".

Ainda segundo a nota, "o Condel aprovou o projeto básico e autorizou a realização da consulta pública, que foi homologada pelo Decreto Municipal nº 104.253, de 10 de maio de 2022.