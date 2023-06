Ônibus em Belém: confira o desvio provisório das linhas que operam na travessa Mariz e Barros

BELÉM

Terminal Hidroviário de Belém deve receber 8,5 mil passageiros durante o Corpus Christi

Os destinos mais procurados pelos viajantes devem ser os municípios marajoaras de Soure, Salvaterra, Ponta de Pedras, Cachoeira do Arari e Santa Cruz do Arari, além do porto de Camará, também no arquipélago do Marajó