ONG NoOlhar arrecada materiais escolares para crianças das ilhas de Paquetá e Combu

Com um trabalho desenvolvido há 20 anos, em Belém, sobre sustentabilidade e a interação do ser humano com o meio ambiente, a Organização Não Governamental (ONG) NoOlhar está arrecadando materiais escolares para serem doados nas ilhas Paquetá e Combu, onde também será desenvolvido uma atividade ambiental, um plantio com os grupos. Os materiais podem ser doados até sábado (19) de manhã, na travessa Apinagés, número 645, no bairro da Condor ou entrar em contato com o grupo que poderá buscar o material.

Patrícia Gonçalves, é administradora e voluntária na NoOlhar e ressalta a importância da doação de materiais escolares que poderiam ser descartados, após a criança passar de série, como mochilas que anualmente são trocadas e também cadernos com pouco uso.

"A pandemia mostrou que estamos na mesma tempestade e não no mesmo barco. Muitas famílias foram impactadas de forma mais difícil perdendo renda e, nesse caso, algumas crianças com início da vacinação e retomada das aulas presenciais, não tem essa condição de estar nas aulas por necessidades básicas, como o caderno e lápis para anotações. E nessa perspectiva humanitária de doação de quem tem condições pode ajudar a apoiar, a campanha levará materiais escolares para ilhas do Combu e Paqueta", explicou.

ONG projeta doar 200 kits no sábado

As doações serão feitas no sábado (19) à tarde na ilha do Combu e no domingo (20) na Paquetá. A ideia é entregar 200 kits, até o momento 70 unidades foram montadas e as doações podem ser de: cadernos, lápis, borracha, apontador, mochilas (materiais novos ou usados, mas em condições de uso). Além da entrega, as crianças irão participar de um plantio e conversa sobre o meio ambiente.

A advogada Simone Ferreira Lobão Moreira é voluntária na ong e junto dos filhos Théo de sete anos e Laís de três anos, separaram cadernos e outros materiais escolares para montar os kits para as crianças das ilhas. Ela diz que a campanha ensina também às crianças sobre consumo consciente e solidariedade.

"A campanha traz a importância do consumo consciente e a solidariedade. Mochilas, cadernos, podem ser usados e os pais podem orientar os filhos que vão ganhar novos a doarem os que têm. Por exemplo, um caderno às vezes fica com muitas folhas em branco, então, que tal convidar seu filho para essa atividade voluntária: 'retira essas folhas usadas e explica a importância do consumo consciente e faz a doação'?. Faz Bem para o planeta e para a formação da criança", destacou a mãe.

"Muitas vezes os pais que tem condições trocam as mochilas, essa hora é hora de doar e com a participação da criança entendendo o gesto."

Saiba como doar

As doações podem ser feitas até sábado de manhã (19), na travessa Apinagés, número 645, no bairro da Condor ou entrar em contato com o grupo pelo Instagram @ongnoolhar, que o grupo poderá buscar o material.