ONG do Pará terá apoio de projeto nacional de saneamento básico

O "Projeto Saúde e Alegria", ONG que atua em quatro municípios paraenses, será uma das instituições que serão apoiadas neste ano por uma iniciativa privada de saneamento básico de atuação nacional, a "Banheiros Salvam Vidas". A instituição receberá doações que serão direcionadas à instalação de banheiros e saneamento em uma base de campo para famílias de comunidades tradicionais ribeirinhas envolvidas na coleta de sementes florestais e na produção de mudas para reflorestamento, na Floresta Nacional do Tapajós, em Belterra.

"Estamos realmente muito felizes e animados com essa parceria. Desde sempre, o nosso objetivo foi auxiliar em oferecer melhores condições de vida para as comunidades locais e mais necessitadas. Já temos um programa de acesso à água e saneamento que beneficiou 61 comunidades e 1.184 famílias. E graças a esse incentivo e doação poderemos apoiar ainda mais comunidades", comenta o Coordenador de Acesso à Água e Energias Renováveis do Projeto Saúde e Alegria, Davide Pompermaier.

O "Banheiros Salvam Vidas" está ativo em mais de 12 países, vinculado a uma marca de higiene pessoal, e já impactou cerca de 5 milhões de vidas promovendo o acesso ao saneamento básico e à água potável. Na América Latina, o programa vem construindo futuros melhores ao financiar e acelerar ações para salvar vidas e ajudar a resolver e apoiar a crise de saneamento por meio de parcerias com as ONGs e startups.

A iniciativa teve a primeira etapa realizada na região da Amazônia Legal, em parceria com o UNICEF e impactou 230 mil pessoas. Em 2017, ocorreu a segunda etapa, com um piloto da marca apoiando o empreendedorismo social. Em 2019, o projeto chegou a uma nova fase, buscando a ampliação das ações lançando um edital para buscar iniciativas com foco no desenvolvimento de soluções na área de saneamento básico. Já 2021 começou com uma parceria entre Banheiros Mudam Vidas e a Plan International, que permitiu a reforma de banheiros em escolas públicas nas áreas rural e semiurbana de Teresina.

Além disso, o programa, neste ano, está posicionado como movimento articulador, reunindo parceiros importantes ao redor de diálogos e soluções sobre o saneamento básico no Brasil e vai focar seus esforços para estimular e fomentar o apoio público na questão do saneamento e promover transformações reais.

Projeto Saúde e Alegria

A organização não-governamental fundada em 1987 promove e apoia processos participativos de desenvolvimento comunitário integrado e sustentável na Amazônia. Por meio de um intenso trabalho de mobilização social, a equipe do PSA traz as comunidades para o centro das decisões sobre os programas que implementa, de forma a gerar benefícios reais e duradouros em organização social, meio ambiente, saúde, educação, economia, cultura e inclusão digital, entre outros, visando a melhorar a qualidade de vida e o exercício da cidadania.

Diretamente relacionado às condições de saúde e à qualidade de vida da população, o acesso à água potável tem sido um dos focos do trabalho do PSA. O programa realiza a implantação de sistemas independentes de tratamento e abastecimento de água, construídos e geridos pelas próprias comunidades. Atualmente, a tecnologia híbrida gera economia e reduz o impacto ambiental graças ao uso da energia solar.