Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Onde comprar gasolina a R$ 2,99 em Belém? Confira local, horário e regras

Feirão do Imposto 2026 vende gasolina sem tributos neste sábado (30) em posto de Belém

Hannah Franco
fonte

Onde comprar gasolina a R$ 2,99 em Belém? Confira local, horário e regras do Feirão do Imposto 2026 (Foto: Carmem Helena / O Liberal / Arquivo)

Consumidores de Belém poderão abastecer gasolina comum a R$ 2,99 por litro neste sábado (30), durante o Dia D do Feirão do Imposto 2026. Ao todo, serão disponibilizados 3.750 litros de gasolina comum sem tributos para os consumidores.

A ação será realizada no Posto Dallas, localizado na Avenida Pedro Álvares Cabral, próximo à rotatória da Júlio César. Na última sexta-feira (29), motoristas formaram filas nas proximidades do posto para garantir a vaga.

VEJA MAIS

image Motoristas formam fila por gasolina a R$ 2,99 no Feirão do Imposto em Belém
Dezenas de carros formaram fila ainda nesta sexta-feira (29) para ação que ocorre no sábado (30)

image Preço da gasolina chega a R$ 7,42 em Altamira; veja o ranking dos municípios paraenses
Levantamento detalha os valores do combustível comercializado no Pará e o impacto do novo reajuste nas distribuidoras

O abastecimento será limitado aos 150 primeiros clientes que receberem senha no local, com limite de até 25 litros por veículo.

Como conseguir senha para abastecer gasolina a R$ 2,99?

Segundo os organizadores, as senhas para o abastecimento começam a ser distribuídas às 8h da manhã deste sábado (30). Cada pessoa poderá receber apenas uma senha por CPF, sendo obrigatória a presença do titular no momento da retirada.

A organização também informou que o abastecimento em vasilhames está proibido.

Formas de pagamento aceitas

O pagamento da gasolina sem tributos poderá ser feito apenas por:

  • Dinheiro;
  • Pix;
  • Cartão de débito.

Cartões de crédito não serão aceitos durante a ação.

Feirão do Imposto quer conscientizar população

O Feirão do Imposto é promovido nacionalmente pela Confederação Nacional de Jovens Empresários (Conaje) e realizado no Pará pelo Conselho de Jovens Empresários (Conjove).

A campanha busca conscientizar a população sobre o impacto da carga tributária no preço final de produtos e serviços consumidos diariamente.

Ao longo da semana, a programação contou com atividades educativas e ações de conscientização tributária em Belém.

Serviço

  • Dia D do Feirão do Imposto 2026
  • Data: sábado, 30 de maio de 2026
  • Local: Posto Dallas – Avenida Pedro Álvares Cabral, próximo à rotatória da Júlio César, em Belém

Gasolina sem imposto

  • Valor: R$ 2,99 por litro
  • Total disponível: 3.750 litros
  • Limite: até 25 litros por veículo
  • Senhas a partir das 8h
  • Oferta para os 150 primeiros consumidores
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

feirão do imposto

gasolina em belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Rodízios

Comida paraense e empadas: rodízios expandem cardápios e criam novas experiências em Belém

Empreendedores investem em formatos criativos de consumo livre para ampliar clientela e fortalecer marcas

17.05.26 8h00

De mãe para filha

De erveiras a cozinheiras: mães e filhas fortalecem tradições em negócios no Ver-o-Peso

Laços familiares transformam ensinamentos do dia a dia em parceria de trabalho e fonte de renda em Belém

10.05.26 8h00

Debaixo d'água

PMB desmarca pela segunda vez reunião para apresentar projeto da obra à comunidade do Mata Fome

Prefeitura de Belém não dá resposta para moradores, após quase um mês do transbordo do igarapé

09.05.26 17h39

Festivais de tortas

Tendência nas redes sociais, festivais de tortas conquistam público em Belém

Eventos reúnem variedade de sabores, atraem filas e ampliam experiências gastronômicas na capital

03.05.26 8h00

MAIS LIDAS EM BELÉM

PREJUÍZOS

Erosão avança sobre praias de Mosqueiro e moradores denunciam abandono da orla

Comerciantes relatam prejuízos econômicos, fechamento de restaurantes e risco para quem circula pela orla da ilha

24.05.26 8h00

PROTESTO

Protesto de moradores provoca congestionamento na BR-316, em Marituba

Os manifestantes queimaram pneus e bloquearam os dois sentidos da via

26.05.26 9h28

BELÉM

Ação solidária do Emaús arrecada equipamentos eletrônicos em Belém no próximo sábado (30/5)

A campanha busca mobilizar moradores, escolas, instituições e empresas para a doação de computadores, notebooks, monitores, teclados, mouses, impressoras e outros equipamentos eletrônicos que estejam sem uso

25.05.26 14h59

POLÊMICA

Rede de fast-food é multada em R$ 30 mil após concretar calçada histórica na avenida Nazaré

Estabelecimento retirou pedras raras de lioz de trecho protegido do patrimônio histórico

26.05.26 21h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda