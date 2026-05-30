Onde comprar gasolina a R$ 2,99 em Belém? Confira local, horário e regras
Feirão do Imposto 2026 vende gasolina sem tributos neste sábado (30) em posto de Belém
Consumidores de Belém poderão abastecer gasolina comum a R$ 2,99 por litro neste sábado (30), durante o Dia D do Feirão do Imposto 2026. Ao todo, serão disponibilizados 3.750 litros de gasolina comum sem tributos para os consumidores.
A ação será realizada no Posto Dallas, localizado na Avenida Pedro Álvares Cabral, próximo à rotatória da Júlio César. Na última sexta-feira (29), motoristas formaram filas nas proximidades do posto para garantir a vaga.
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O abastecimento será limitado aos 150 primeiros clientes que receberem senha no local, com limite de até 25 litros por veículo.
Como conseguir senha para abastecer gasolina a R$ 2,99?
Segundo os organizadores, as senhas para o abastecimento começam a ser distribuídas às 8h da manhã deste sábado (30). Cada pessoa poderá receber apenas uma senha por CPF, sendo obrigatória a presença do titular no momento da retirada.
A organização também informou que o abastecimento em vasilhames está proibido.
Formas de pagamento aceitas
O pagamento da gasolina sem tributos poderá ser feito apenas por:
- Dinheiro;
- Pix;
- Cartão de débito.
Cartões de crédito não serão aceitos durante a ação.
Feirão do Imposto quer conscientizar população
O Feirão do Imposto é promovido nacionalmente pela Confederação Nacional de Jovens Empresários (Conaje) e realizado no Pará pelo Conselho de Jovens Empresários (Conjove).
A campanha busca conscientizar a população sobre o impacto da carga tributária no preço final de produtos e serviços consumidos diariamente.
Ao longo da semana, a programação contou com atividades educativas e ações de conscientização tributária em Belém.
Serviço
- Dia D do Feirão do Imposto 2026
- Data: sábado, 30 de maio de 2026
- Local: Posto Dallas – Avenida Pedro Álvares Cabral, próximo à rotatória da Júlio César, em Belém
Gasolina sem imposto
- Valor: R$ 2,99 por litro
- Total disponível: 3.750 litros
- Limite: até 25 litros por veículo
- Senhas a partir das 8h
- Oferta para os 150 primeiros consumidores
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