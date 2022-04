Onde comer na Sexta-feira Santa em Belém? Confira 7 peixarias que oferecem o melhor do pescado

A Sexta-feira Santa está chegando e, para celebrar a data, muitas famílias se reúnem para o tradicional almoço sem carne vermelha. Alguns preferem receber seus convidados em casa, enquanto outros optam por degustar um cardápio diferenciado nos restaurantes espalhados pela cidade. Pensando nessa praticidade, OLiberal.com listou 7 peixarias que oferecem opções de pratos que tem o pescado como carro-chefe para que você possa desfrutar desse almoço especial. Confira:

Peixaria Amazonas

Restaurante e Peixaria Amazonas. (Reprodução / Instagram)

O Restaurante e Peixaria Amazonas é uma boa opção para desfrutar da tradicional comida paraense e de frutos do mar. Porém, as melhores pedidas da casa é a caldeirada acompanhada de pirão e o pirarucu com banana e batata chips.

Endereço: Travessa Almirante Wandenkolk, n° 282 (entre Municipalidade e Senador Lemos).

Tipiti

A peixaria Tipiti está localizada na Rua da Providência, na Cidade Nova, em Ananindeua. (Reprodução / Instagram)

Se você quer se deliciar com um peixe frito ou bolinhos de bacalhau, a peixaria Tipiti é uma ótima pedida para a Sexta-feira Santa. Além dos citados, o estabelecimento tem no cardápio caldeirada com camarão e caranguejo, bebida gelada e qualidade no atendimento.

Endereço: Rua da Providência, nº 4, próximo à rotatória da Praça da Bíblia, na Cidade Nova, em Ananindeua.

Rede Social: @tipitirestaurante

Peixaria do Garcia

Bolinho de tacacá é a pedida da Peixaria do Garcia. (Reprodução / Instagram)

Locarizada no bairro da Pedreira, a Peixaria do Garcia é um programa obrigatório para quem quer saborear as delícias do Pará. No local, os clientes podem apreciar o famoso peixe frito com açaí, a caldeirada especial no tucupi, o bolinho de tacacá e o filhote ao molho de camarão feito no capricho.

Endereço: Travessa Barão do Triunfo, nº 2139, entre Marquês de Herval e Visconde de Inhaúma

Rede social: @peixariadogarcia



Remanso do Peixe

Moqueca caprichosa do Remanso do peixe. (Reprodução / Instagram)

Bem conhecido dos moradores de Belém, o Remanso é um ótimo lugar para levar a família e curtir o almoço da Sexta-feira Santa. O estabelecimento tem as famosas moquecas, que satisfazem o paladar de quem aprecia um bom caldo, e a maravilhosa casquinha de caranguejo com farofa. Outras opções de peixes e mariscos também estão no cardápio da casa.

Endereço: Conjunto Celso Malcher, nº 64, entre Duque de Caxias e Visconde de Inhaúma.

Rede social: @remansodopeixe

Orla de Icoaraci

O restaurante Raizes da Amazônia fica bem na Orla de Icoaraci. (Foto: Instagram)

Não tão distante do centro de Belém e a beira rio, a Orla de Icoaraci é uma opção para quem busca variedades. Os restaurantes Carvalho e Raízes da Amazônia são ótimas alternativas para um programa em família, e garantem aos clientes a certeza de desfrutar de um ótimo cardápio. As melhores pedidas são a caldeirada, o peixe frito e o camarão.

Endereço: Rua Siqueira Mendes, 263.

Rede social: @raizesdaamazoniarestaurante

Restaurante Carvalho: Travessa do Cruzeiro, 364, Praia do Cruzeiro.

Rede social: @restaurante_carvalho_icoaraci

Ilha do Combu

Legenda (Foto: Instagram)

Já para quem busca um contato maior com a natureza e as belezas que a capital oferece, uma opção imperdível é a Ilha do Combu, que fica do outro lado do rio Guamá. Para chegar até lá é preciso pegar um barco na Praça Princesa Isabel e, em menos de 15 minutos, avistar os vários restaurantes distribuídos na ilha. Basta escolher o da sua preferência e se deliciar com as alternativas de peixes e mariscos da região. Uma dica é o restaurante Boá, que fica no Furo da Paciente. Além de momentos de lazer na água gelada do rio e do prazer proporcionado pela boa comida, os clientes podem fazer um passeio pela floresta para conhecer ainda mais a ilha.

Restaurante Avuado

Restaurante Avuado é uma boa pedida para a Sexta-feira Santa. (Reprodução / Instagram)

Localizado na Travessa Dom Romualdo de Seixas, nº 823, o Avuado é uma dica para quem mora no centro da cidade e não quer se deslocar muito. O lugar oferece uma vasta opção de refeições à base de camarão - inclusive o 'na moranga' e os chamados 'gigantes' - e lagosta, pastéis e uma variedade de drinks para aqueles que querem curtir um pouco mais.

Endereço: Travessa Dom Romualdo de Seixas, nº 823, Umarizal

Rede social: @avuadorestaurante

(*Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Ádna Figueira, editora de OLiberal.com)