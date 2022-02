OLiberal.com: maior crescimento em redes e campeão de audiência

O portal OLiberal.com é líder absoluto de audiência no Pará e é a plataforma de notícias do Norte e Nordeste com o maior crescimento nas redes sociais. É o que atestam os dados da companhia de tecnologias de informação Similar Web, que é referência global em análises do mercado digital. Apenas nos 25 primeiros dias de janeiro, OLiberal.com registrou mais de 5 milhões de acessos, aponta a Similar Web, que monitora sites em todo o mundo.

Com ferramentas de inteligência digital competitiva, a Similar Web permite análises que garantem uma visão de 360 ​​graus do setor, abrangendo concorrentes e clientes.

Além de ser líder absoluto de audiência no Estado, o portal OLiberal.com também é a plataforma de notícias, com página no Facebook, que mais apresentou crescimento percentual de seguidores no Norte e Nordeste nessa rede social. Em números globais, o monitoramento da Similar Web para o Norte e Nordeste, voltado para a concorrência regional de jornais e plataformas de jornalismo que têm presença em redes sociais, aponta que a marca O Liberal é a que mais cresceu nessas regiões.

"No ambiente digital, o jornalismo profissional se faz ainda mais necessário. Em OLiberal.com, colocamos em prática as características fundamentais da nossa atividade - como o compromisso com o fato, a apuração e respeito com nosso leitor, o internauta. Analisamos com time de inteligência os dados da nossa audiência, que nos permite produzir conteúdo com cada vez mais qualidade e em multiplataformas”, diz Carlos Fellip, editor-executivo do portal OLiberal.com. Ele acrescenta: “Entendemos que este é um caminho sem volta e que o crescimento quantitativo e qualitativo dos nossos números é um reflexo de toda uma estratégia estabelecida dentro do Grupo Liberal", afirma.

Para Rafael Silveira, head de estratégia Digital do Grupo Liberal, essa ganho de audiência vem sendo trabalhado e percebido nos últimos meses, com reforço de equipes envolvendo diferentes áreas da empresa – como conteúdo, tecnologia e de marketing. “Está todo mundo olhando para essa temática da audiência em tempo real, com a preocupação com a credibilidade e qualidade do conteúdo”, disse.

Na redação, há painéis com informações atualizadas a cada segundo e a empresa investiu em tecnologias utilizadas nos maiores jornais do mundo, como o chartbeat, uma ferramenta que ajuda a redação a entender o que está acontecendo em tempo real e tomar a decisão igual os outros jornais fora do Brasil tomam. “Isso fará a nossa audiência crescer ainda mais, porque a gente vai entender melhor aquilo que nosso público quer e no momento em que ela quer”, explicou Rafael Silveira.

Outro ponto importante é que esse grupo de profissionais passou a entender melhor quais os desejos da região em relação ao conteúdo, o que tem trazido bastante audiência para o portal OLiberal.com em mecanismos de buscas, como o Google. “A gente passou a entender quais eram algumas necessidades de informações que não cobríamos e passamos a dar espaço para esses temas, trazendo um acesso local bastante expressivo pra gente”, afirmou Silveira.

Em redes sociais, a marca OLiberal.com também passou a ter um crescimento bastante significativo também no Instagram. "Passamos a focar e concentrar mais energia nesse trabalho com conteúdos que geram mais interação e mais envolvimento da audiência. Não só pensando do lado de passar a notícia, mas o lado que, nas redes sociais, as pessoas muitas vezes querem querem interagir, querem conversar, querem expor as suas opiniões”, avalia.