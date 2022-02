Grupo Liberal é o grande vencedor do Prêmio Simineral de Comunicação 2021

Com três conquistas nas categorias em jornalismo, o Grupo Liberal foi o grande vencedor do Prêmio Simineral de Comunicação 2021, em cerimônia realizada de forma online, na noite desta quinta-feira (10). O grupo de comunicação acabou com quatro jornalistas premiados em três trabalhos vencedores em três das seis disputas do prêmio voltadas apenas a jornalistas.

Ana Carolina Matos e Ândria Almeida (representadas por Camila Moreira), do jornal O Liberal, foram premiadas na categoria Jornalismo Impresso pela matéria “Mineração na Amazônia: Investimentos em segurança e sustentabilidade”, uma edição que integra a série de matérias especiais Liberal Amazon (que também tem conteúdos de O Liberal publicados no portal OLiberal.com). Ana Carolina, Ândria Almeida e o fotógrafo Márcio Nagano percorreram instalações minerais em duas regiões do Pará, abordando os avanços em segurança frente aos desafios da produção mineral no Estado.

Redação integrada de O Liberal: jornalismo impresso e para plataformas digitais (Tarso Sarraf / O Liberal)

O jornal O Liberal também foi o vencedor na categoria Fotojornalismo, com a premiação do trabalho de Tarso Sarraf , com imagens para a matéria “Mineração na Amazônia: Investimentos em segurança e sustentabilidade”, de O Liberal Amazon.

Na categoria Telejornalismo, o repórter Gustavo Ferreira, da TV Liberal, foi o vencedor com a matéria “Projeto incentiva reuso de água na mineração”.

“Eu estou muito feliz com este prêmio, que não é só meu, mas de toda a redação, porque o projeto O Liberal Amazon é muito importante para todos nós. É um projeto nosso falando da gente, da nossa região”, afirmou Camila Moreira, da Chefia de Produção de Conteúdo de O Liberal e representante do grupo na premiação. Para Tarso Sarraf, o Prêmio Simineral foi um "reconhecimento ao trabalho de equipe e um incentivo a novos empreendimentos e reportagens”.

Projeto Liberal Amazon, de O Liberal, foi destque no prêmio (divulgação)

Valorização do jornalismo na Amazônia

O Prêmio Simineral é uma iniciativa do Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará (Simineral) focada no reconhecimento dos melhores conteúdos produzidos para redes sociais, jornalísticos e empresariais sobre a mineração. O prêmio conta com a organização da Agência Eko e o patrocínio da Vale e Mineradora Rio do Norte (MRN). Dessa forma, o talento de comunicadores, estudantes e produtores de conteúdos digitais em três áreas: Prêmio Hamilton Pinheiro de Jornalismo, Prêmio Simineral de Conteúdos para Redes Sociais e Prêmio Simineral de Conteúdos Empresariais.

Foram premiadas as melhores produções e reportagens que mostraram a importância da mineração, dentro do tema “histórias de transformação” e veiculadas entre 1 de janeiro de 2021 a 26 de janeiro de 2022. A proposta do tema foi o ponto de partida para que jornalistas e creators produzissem conteúdos sobre fatos e histórias que marcaram os últimos 15 anos do setor mineral no Pará. A ideia é que o espaço de tempo sirva para ambientar boas narrativas em torno da mineração e como ela contribuiu para transformar positivamente pessoas e territórios em diversos municípios do Estado.

A premiação marca, também, os 15 anos do Simineral. Toda a análise dos vencedores foi feita por um júri técnico, formado por profissionais com atuação no mercado e representantes da academia.

O presidente do Simineral, Anderson Baranov, destacou que o Prêmio Simineral de Comunicação traz um recorte dos melhores trabalhos na área da comunicação, dentro da proposta que é mostrar a transformação que a mineração traz para a vida das pessoas. "Parabenizamos todos os participantes dessa edição. Apesar de ainda vivermos um momento de pandemia, recebemos conteúdos de alta qualidade e agradecemos pela dedicação e responsabilidade, não só com o evento, mas com toda a sociedade”, afirmou.

Homenagens

A edição do prêmio também contemplou veículos e profissionais em duas categorias especiais: Prêmio Destaque Inovação e Comunicador do Ano. Receberam a honraria, respectivamente, o Diário Online (DOL), e a repórter Célia Pinho, da TV Record. A celebração também realizou uma menção honrosa a Nelson Forte, in memoriam, pela sua grande atividade desenvolvida na comunicação empresarial e cerimoniais no Pará.

Premiação

O prêmio Simineral de Conteúdos para Redes Sociais destacou os melhores conteúdos produzidos para as redes por produtores de conteúdos digitais. O prêmio Hamilton Pinheiro de Jornalismo reconheceu as melhores matérias produzidas por jornalistas e veiculadas na imprensa paraense e brasileira.

As categorias premiadas são: Jornalismo Impresso, Telejornalismo, Radiojornalismo, Fotojornalismo, Jornalismo Digital - Reportagem 360º e Jornalismo do Futuro - categoria especial para estudantes de comunicação social, com distribuição de prêmios para os primeiros colocados entre todas as categorias.

A categoria Conteúdos Empresariais contemplou a mais criativa campanha institucional produzida por empresas para veiculação na web. O trabalho “Veropa mais lindo”, de Rafael Gomes, foi o vencedor.



PRÊMIO HAMILTON PINHEIRO DE JORNALISMO



CATEGORIA TELEJORNALISMO

1º Lugar- Gustavo Ferreira – TV Liberal

Título: Projeto incentiva reuso de água na mineração



CATEGORIA JORNALISMO IMPRESSO

1º Lugar – Ana Carolina Matos e Ândria Almeida (representadas por Camila Moreira) – O Liberal

Título: Mineração na Amazônia: Investimentos em segurança e sustentabilidade

CATEGORIA FOTOJORNALISMO

1º Lugar: Tarso Sarraf – O Liberal

Título: Mineração na Amazônia: Investimentos em segurança e sustentabilidade



CATEGORIA JORNALISMO DO FUTURO

1º Lugar - Jordan Navegantes - Roma News

Título: Do ouro de Oxum à prata em Iemanjá; a relação dos metais com as afrorreligiões



CATEGORIA RADIOJORNALISMO

1º Lugar: Iolanda Kinoshita – Rádio CBN

Título: Mineração e Sustentabilidade

CATEGORIA JORNALISMO DIGITAL

1º Lugar - Andressa Ferreira – Portal DOL- Diário Online

Título: PCDs na Mineração: inclusão gera conquistas no Pará

PRÊMIO SIMINERAL DE CONTEÚDOS PARA REDES SOCIAIS



1º lugar - Rômulo Cassio Dias

Título do Trabalho: A conservação da biodiversidade - Vale



2º lugar - Paulo Petterson

Título do Trabalho: 15 anos em 28 anos Escola Dom Calábria e a História com o Simineral



3º lugar - Trisha Guimarães

Título do Trabalho: Reutilizando Peças Em Alumínio



CATEGORIA EMPRESARIAL

1º lugar - Rafael Gomes

Título: Veropa Mais Lindo