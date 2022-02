O Liberal é único do Pará selecionado para projeto de transformação digital da Meta (Facebook) e ANJ

O Liberal, com sede em Belém, foi o único veículo de comunicação do Pará que teve um projeto selecionado para a fase de mentoria e fundos de inovação da primeira edição do programa “Acelerando a Transformação Digital com ANJ e Aner”. Ao todo, 25 projetos de jornais e revistas de vários estados brasileiros, dentre eles, apenas três da região Norte (Amazonas, Pará e Rondônia) foram selecionados. Na lista, estão veículos como O Globo, Diário do Nordeste, A Gazeta e Carta Capital.

Trata-se de uma iniciativa desenvolvida pela Associação Nacional de Jornais (ANJ) e Associação Nacional dos Editores de Revistas (Aner), com apoio do Meta Journalism Project, da Meta - dona do Facebook e do Instagram -, e colaboração do Centro Internacional para Jornalistas (ICFJ, na sigla em inglês).

A lista do grupo seleto foi divulgada nesta quinta-feira (10), por meio do site da ANJ (www.anj.org.br). Os escolhidos receberão, ao longo de três meses, treinamento estratégico e tático com especialistas do setor de comunicação, além de fundos de até US$ 15 mil para apoiar as redações no desenvolvimento de projetos, produtos ou melhorias de processos.

Credibilidade nas multiplataformas

Daniel Nardin, diretor de conteúdo do Grupo Liberal, comentou que, nos últimos anos, cada vez mais, a equipe tem feito um esforço para estar presente com conteúdo relevante e de credibilidade nas multiplataformas do Grupo. "Existe um trabalho forte de integração entre as plataformas, entre os canais, e isso envolve o impresso, o digital, as redes sociais, a rádio. Sempre com um trabalho que vem sendo feito em conjunto com a equipe", destacou.

"Um passo importante para ter aprovação desse projeto foi a ampla participação dos profissionais que integram a redação integrada nos treinamentos prévios. Depois, no trabalho de produção e elaboração desse projeto, que, em breve, vamos dar os maiores detalhes. E que culminou com a avaliação técnica, que, certamente, levou em consideração a viabilidade do projeto, a necessidade dele na Amazônia e a credibilidade que o Grupo Liberal tem, considerando o jornal O Liberal, que tem 75 anos de história e serviços para o Pará, para a Amazônia e para o Brasil", detalhou Daniel Nardin.

O projeto selecionado foi elaborado em conjunto por profissionais do jornalismo, de redes sociais e de tecnologia do Grupo Liberal. "O nosso projeto vem nessa linha e, em breve, vamos dar mais detalhes, porque, certamente, vai ser mais uma grande novidade que vai trazer ainda mais conteúdo relevante e de qualidade em multiplataformas para nosso leitor, para que acessem nosso site e nossas redes sociais", adiantou o diretor de conteúdo.

"Ficamos muito felizes por ter tido uma grande adesão dos profissionais da redação na participação dos cursos preparatórios oferecidos pelo Facebook e pela ANJ. E por ter sido avaliado positivamente, que só reforça a credibilidade, a qualidade e inovação que temos trabalhado com muita força dentro da redação integrada do Grupo Liberal", concluiu Daniel Nardin.

Público tem voz ampliada

Carlos Fellip, editor executivo de OLiberal.com, reforçou que as redes sociais ampliaram a voz de pessoas, independentemente das barreiras territoriais. "Este projeto é um presente a todas as pessoas que querem receber qualificação de ponta do próprio Facebook e da equipe de jornalismo de O Liberal para potencializar seus conteúdos e se destacar na web. No final das contas, todos ganham muito, especialmente o público, que passará a ter mais e mais informações de qualidade à disposição", disse.

O que representa estar entre os 25 selecionados?

De acordo com Rafael Silveira, head de estratégia Digital do Grupo Liberal, mencionou que a indústria da mídia tem passado por mudanças no mundo inteiro e que esse processo começou no Grupo Liberal com mais intensidade no ano passado. Para ele, estar entre o seleto grupo dos 25 veículos de comunicação selecionados no programa é fruto desse trabalho.

"É estarmos inseridos em programas internacionais de apoio ao jornalismo e à transformação digital, que mostra que somos um vagão de um trem de vanguarda tecnológica, um trem que está na frente de todo mundo, assim como outros jornais do Brasil e do mundo que fazem parte desses programas apoiados pelas grandes empresas de tecnologia. Elas criam esses programas e, agora, de novo, coroando nosso trabalho, fazendo parte desse trem de vanguarda digital, que mostra que estamos em sintonia com as melhores referências e publicações de grandes mercados do mundo", observou.

Qual o foco do programa?

Essa primeira edição do “Acelerando a Transformação Digital” teve como foco os desafios dos jornais e revistas. A primeira fase foi realizada entre novembro e dezembro de 2021. Jornalistas e profissionais de outras áreas de mais de 150 redações diferentes participaram de uma série de treinamentos virtuais liderados por especialistas em mídia internacional.

Entre os tópicos abordados estão como as organizações de notícias podem melhorar sua experiência móvel, como monetizar por meio de mídias digitais, quais as formas de desenvolver e engajar o público e como adotar e analisar indicadores de desempenho, por exemplo.

A seleção para mentoria foi feita por um comitê do ICFJ, que seguiu uma série de critérios, incluindo a viabilidade do projeto apresentado e como esses veículos poderiam impulsionar a transformação digital em suas organizações.

O programa também conta com uma edição focada em startups e iniciativas digitais, em parceria com a Associação de Jornalismo Digital (AJOR); e outra focada em rádio e televisão, em parceria com a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT). Nos próximos meses devem ser anunciadas as organizações de mídia selecionadas para a fase de mentoria e fundos de inovação das demais edições.