Obreiro que se diz envolvido em confusão com equipe da TV Liberal faz vídeo com versão sobre o caso

O obreiro Matheus Silva, da igreja Assembleia de Deus, que fica no bairro do Curió-Utinga, em Belém, gravou um vídeo dando sua versão sobre a situação envolvendo uma equipe de reportagem da TV Liberal no último dia 17, onde a repórter e repórter cinematográfico foram mantidos sob cárcere privado, em um templo de Belém, durante a cobertura de um dia de temporais.

LEIA MAIS:

- Equipe da TV Liberal sofre cárcere privado em igreja evangélica durante reportagem sobre chuvas

- Jurídico do Grupo Liberal toma medidas após cárcere privado de equipe da TV Liberal

Na gravação, o rapaz apresenta sinais de muito nervosismo e segura um boletim de ocorrência supostamete feito na polícia que, segundo ele, foi feito para desmentir as alegações feitas pela equipe de TV. Matheus conta que os cultos e reuniões da igreja já não estavam sendo realizados no local em decorrência do destelhamento do espaço com as fortes chuvas.

"O pastor me pediu para ir até a igreja buscar um lanche, que estava no 3º andar. Quando eu fui pra lá eu me deparei com a repórter na frente da igreja. Ela me fez uma pergunta e anotou no papel", diz o rapaz.

"O pastor pediu para ir até a igreja buscar um lanche, que estava no 3º andar. Quando eu fui pra lá, me deparei com a repórter na frente da igreja. Ela me fez uma pergunta e anotou no papel"

Ele conta ainda que ao avistar a equipe já no terceiro andar do templo, pediu a repórter que se retirasse e chamou o pastor responsável pela igreja. "Eu chamei o pastor e disse que não tinha dado nenhuma autorização para eles subirem. Foi então que o pastor decidiu chamar a polícia. Não houve cárcere privado", justificou.

Em um outro trecho do vídeo ele pede a ajuda de moradores do bairro e revela que também registrou um boletim de ocorrência por conta da situação. "Eu venho aqui pedir ajuda aos moradores do bairro. Eu moro aqui desde que nasci. Eu fiz um boletim de ocorrência para desmentir todos os fatos que falaram de mim".

"Eu chamei o pastor e disse que não tinha dado nenhuma autorização para eles subirem. Foi então que o pastor decidiu chamar a polícia. Não houve cárcere privado. Eu venho aqui pedir ajuda aos moradores do bairro. Eu moro aqui desde que nasci. Eu fiz um boletim de ocorrência para desmentir todos os fatos que falaram de mim"

Relembre o caso



A jornalista Nathalia Kahwage e o cinegrafista Wanderley Prestes, da TV Liberal, foram vítimas de cárcere privado no último sábado (17), quando faziam uma reportagem sobre as chuvas na capital. Os profissionais viveram momentos de terror dentro de uma igreja Assembleia de Deus, no bairro Curió-Utinga, por volta das 18h.

Nathália Kahwage e Wanderley Cruz: cárcere privado (reprodução/Instagram)

Os repórteres entraram no local para mostrar as instalações, depois que a Defesa Civil informou que uma ventania destelhou o templo, e as telhas atingiram quatro casas da vizinhança. Segundo o boletim de ocorrência, registrado por Nathalia e Wanderley na delegacia seccional da Pedreira, os dois entraram na igreja com autorização de uma pessoa que se identificou como obreiro.

Assembleia de Deus



O Jornal Liberal também entrou em contato com a assessoria de comunicação da Assembleia de Deus em Belém, que respondeu dizendo que a igreja em que a equipe da TV Liberal foi trancada e ameaçada, no bairro do Curió-Utinga, não pertence a denominação oficial da Assembleia de Deus.

Medidas



O setor jurídico do Grupo Liberal já toma as medidas judiciais cabíveis após o caso de cárcere privado que envolveu a equipe de reportagem. De acordo com Bethânia Macedo, advogada interina do Grupo Liberal, ao longo da última terça-feira (20) a equipe de advogados da empresa foi até a Delegacia da Pedreira, onde foi registrado um boletim de ocorrência sobre o caso, para verificar quais medidas cíveis poderão ser tomadas.