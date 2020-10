Jurídico do Grupo Liberal toma medidas após cárcere privado de equipe da TV Liberal

O setor jurídico do Grupo Liberal já toma as medidas judiciais cabíveis após o caso de cárcere privado que envolveu a repórter Nathalia Kahwage e o cinegrafista Wanderley Prestes, ambos da TV Liberal. A equipe viveu momentos de pânico dentro de uma igreja Assembleia de Deus, no bairro Curió-Utinga, em Belém, durante uma reportagem sobre chuvas na capital no último sábado, dia 17.

De acordo com Bethânia Macedo, advogada interina do Grupo Liberal, ao longo desta terça-feira, 20, a equipe de advogados da empresa irá até a Delegacia da Pedreira, onde foi registrado um boletim de ocorrência sobre o caso, para verificar quais medidas cíveis poderão ser tomadas.

Uma nota de repúdio sobre a atitude repressiva, que foi lida durante exibição do JL2, destaca que a empresa tem acompanhado as condutas delituosas praticadas contra a equipe de reportagem durante o livre execício da profissão. O comunicado ressalta que, "ante os fatos ocorridos no último sábado quando nossa equipe de reportagem foi agressivamente tolhida de realizar uma matéria jornalística, ou seja, no exercício da liberdade constitucional de imprensa, cujo mote era, tão somente, o resultado da ventania que assolou o bairro no Curió Utinga, o departamento jurídico da TV Liberal informa que está tomando as medidas judiciais cabíveis ao caso, bem como, está acompanhando a apuração das condutas delituosas praticadas contra a repórter Natália Kawage e do cinegrafista Wanderley Prestes junto à delegacia de polícia da seccional da Pedreira, local onde o BO foi registrado".

O caso

Após a Defesa Civil informar que uma ventania destelhou o templo evangélico e as telhas atingiram quatro casas da vizinhança, os repórteres entraram na Assembleia de Deus para mostrar as instalações. Segundo o boletim de ocorrência, registrado por Nathalia e Wanderley na delegacia seccional da Pedreira, os dois entraram na igreja com autorização de uma pessoa que se identificou como obreiro. Quando eles estavam no terceiro andar do templo fazendo imagens, um homem que se intitulou presidente e pastor da igreja surgiu dizendo que a equipe não autorização para estar no local e que não poderiam sair dali até que a polícia chegasse.

Os profissionais então desceram as escadas, mas no térreo foram impedidos de sair por mais pessoas, que trancaram a porta e fecharam as cortinas do templo. Nathália então argumentou que aquilo se tratava de cárcere privado, o que configura crime, mas isso não fez com que os evangélicos desistissem da ação. As pessoas no local tentavam tirar a câmera de Wanderley, que resistiu e conseguiu deixar o templo a força e pedir ajuda em uma casa vizinha. Só então conseguiu ajuda para tirar Nathália do local.