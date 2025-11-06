Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

O que é verão e inverno amazônico? Entenda o clima em Belém do Pará

Durante a 30ª Conferência das Partes (COP 30) da Organização das Nações Unidas (ONU), participantes encaram o período menos chuvoso, ou seja, o verão amazônico

Lívia Ximenes
fonte

Belém tem o clima tropical úmido, marcado por altas temperaturas e chuvas fortes (Foto: Bruno Cecim | Agência Pará)

Diferente de demais regiões do Brasil, a Amazônia possui uma divisão específica de estações pautadas na chuva. Chamados popularmente de verão e inverno amazônico, os períodos têm características únicas e ocorrem de forma inversa em relação ao restante do hemisfério sul — ou seja, se é inverno, para os amazônidas é verão. Em Belém do Pará, por exemplo, que possui o clima tropical úmido, o calor é presente durante todo o ano.

VEJA MAIS

image Veja lista das delegações que participam da Cúpula do Clima em Belém
Reunião inédita antes da COP 30 reúne líderes países na capital paraense para definir diretrizes globais de combate às mudanças climáticas.

image Ritual Gira marca início da Cúpula dos Líderes com cânticos conduzidos por povos originários
O momento é feito ao redor da Samaumeira, localizada no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém

image Hangar amanhece com grande fluxo de participantes para a Cúpula dos Líderes
O evento ocorre nos dias 6 e 7 de novembro, antes da COP 30

Além das altas temperaturas, moradores e visitantes da capital paraense lidam com chuvas constantesumidade. A principal diferença entre o verão e o inverno amazônico é a intensidade de cada fenômeno natural. De agosto a dezembro, a população encara o verão amazônico, enquanto de janeiro a abril, é a vez do inverno amazônico.

As estações receberam esses nomes de maneira cultural e social, pois, na verdade, elas são classificadas como menos chuvosa (verão) e mais chuvosa (inverno). A menos chuvosa possui índice pluviométrico abaixo da média e, consequentemente, secas. Visto que a passagem de uma para a outra não é repentina, nos meses de maio a julho ocorre o período de transição.

Durante a 30ª Conferência das Partes (COP 30) da Organização das Nações Unidas (ONU), que debate sobre clima e meio ambiente em Belém, os participantes encaram o verão amazônico. Por isso, recomenda-se o uso reforçado de proteção solar e mais atenção à hidratação. Apesar de baixa ocorrência de chuvas, é necessário atenção ao fenômeno meteorológico.

A ocorrência do período menos chuvoso, o verão amazônico, durante o inverno no hemisfério sul se dá pela Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Esse sistema é um cinturão de nuvens ao redor da Terra que se desloca conforme o movimento aparente do sol, responsável pelo aquecimento das águas dos oceanos. Quando chega o inverno e as águas resfriam gradualmente, a ZCIT vai para o hemisfério norte e provoca a redução de chuvas na Amazônia, resultando no aumento de temperatura local.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

clima na amazônia

verão amazônico

inverno amazônico

clima em belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

PEGOU MAL

Agente de cruzeiro da COP reclama de preços de Belém e chama a cidade de 'fim do mundo'

A fala viralizou de forma negativa e gerou reação entre internautas paraenses, que defenderam a cidade e ironizaram a situação

06.11.25 8h59

Conteúdo de Marca

Quem move Belém: o papel social do ônibus e as histórias de quem mais depende dele

Em Belém, mais de 600 mil pessoas utilizam o sistema de ônibus todos os dias

03.11.25 12h36

ENEM

O peso da espera: estudantes e escolas buscam equilíbrio emocional antes do Enem

Para a psicóloga e pedagoga Elayne Oliveira, a ansiedade é uma reação natural diante de momentos decisivos como o Enem, e pode se manifestar tanto no corpo quanto na mente

31.10.25 8h00

mobilidade

Governo do Pará envia alertas de trânsito via WhatsApp durante a COP30; veja como será

Ação do Detran alcança mais de 420 mil contatos na Grande Belém com orientações sobre interdições e rotas alternativas durante o evento.

30.10.25 19h13

MAIS LIDAS EM BELÉM

regularização

Calçadão do Ver-o-Peso é liberado após operação de ordenamento; veja como ficou

Liberação foi concluída no sábado (1º) e faz parte de uma ação integrada de secretarias municipais

02.11.25 15h31

BELÉM

Ruas de Belém são utilizadas para treinamento de segurança por conta da COP-30

Apesar de o evento começar apenas no dia 10 deste mês, Forças Armadas já organizam ações para escolta de líderes mundiais.

02.11.25 12h34

EITA

Carrinho de tacacá é alvo de denúncias de funcionamento irregular em frente ao Mercado de São Brás

Em nota, a Prefeitura de Belém informou que mantém a fiscalização e que o comerciante já foi retirado do local

03.11.25 21h26

BELÉM 

Táxis de Belém ganham nova identidade visual para a COP 30 e reforçam imagem da cidade-sede

De acordo com o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), a iniciativa é opcional e colaborativa, voltada aos permissionários devidamente regularizados

03.11.25 18h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda