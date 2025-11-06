O que é verão e inverno amazônico? Entenda o clima em Belém do Pará

Diferente de demais regiões do Brasil, a Amazônia possui uma divisão específica de estações pautadas na chuva. Chamados popularmente de verão e inverno amazônico, os períodos têm características únicas e ocorrem de forma inversa em relação ao restante do hemisfério sul — ou seja, se é inverno, para os amazônidas é verão. Em Belém do Pará, por exemplo, que possui o clima tropical úmido, o calor é presente durante todo o ano.

Além das altas temperaturas, moradores e visitantes da capital paraense lidam com chuvas constantes e umidade. A principal diferença entre o verão e o inverno amazônico é a intensidade de cada fenômeno natural. De agosto a dezembro, a população encara o verão amazônico, enquanto de janeiro a abril, é a vez do inverno amazônico.

As estações receberam esses nomes de maneira cultural e social, pois, na verdade, elas são classificadas como menos chuvosa (verão) e mais chuvosa (inverno). A menos chuvosa possui índice pluviométrico abaixo da média e, consequentemente, secas. Visto que a passagem de uma para a outra não é repentina, nos meses de maio a julho ocorre o período de transição.

Durante a 30ª Conferência das Partes (COP 30) da Organização das Nações Unidas (ONU), que debate sobre clima e meio ambiente em Belém, os participantes encaram o verão amazônico. Por isso, recomenda-se o uso reforçado de proteção solar e mais atenção à hidratação. Apesar de baixa ocorrência de chuvas, é necessário atenção ao fenômeno meteorológico.

A ocorrência do período menos chuvoso, o verão amazônico, durante o inverno no hemisfério sul se dá pela Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Esse sistema é um cinturão de nuvens ao redor da Terra que se desloca conforme o movimento aparente do sol, responsável pelo aquecimento das águas dos oceanos. Quando chega o inverno e as águas resfriam gradualmente, a ZCIT vai para o hemisfério norte e provoca a redução de chuvas na Amazônia, resultando no aumento de temperatura local.