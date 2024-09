O Liberal na Escola: alunos de Design da FACI Wyden visitam a sede do Grupo Liberal

Estudantes do curso de Design, da Universidade FACI Wyden, realizaram uma visita às dependências do jornal O Liberal, sede do Grupo, na tarde desta terça-feira (17), por meio do programa O Liberal na Escola, para que pudessem conhecer o funcionamento do processo de entrega da informação, que vai desde a produção da matéria até a divulgação do conteúdo aos leitores.

A turma foi recebida por Renato Tavares, chefe da diagramação do jornal O Liberal. Ele abordou o processo criativo no design gráfico dentro do jornalismo, destacando a necessidade de criatividade sob prazos curtos. Renato enfatizou a importância de buscar referências, realizar pesquisas constantes e praticar habilidades diariamente. Os alunos também tiveram contato com exemplos visuais de edições de jornais, o que permitiu uma compreensão prática de como a teoria aprendida em sala de aula é aplicada no dia a dia da profissão.

Conhecimento teórico na prática

O professor Luiz Cláudio Fernandes, falou sobre a importância de promover encontros como este que aproximam os alunos da prática do ofício. “Eles puderam aprender as minúcias do jornal, noções de identidade visual. Foi muito legal, muito enriquecedor para eles, com certeza”, disse Luiz.

À frente da disciplina de diagramação e editoração, Luiz Cláudio ainda comentou que experiências como esta oferecem uma visão prática da atuação dos profissionais da área. “A gente ensina muita teoria, mas, na prática, é outra coisa. Quando eles vêm aqui, conseguem ver como realmente funciona. O Renato, por exemplo, trouxe muitos exemplos visuais, de jornais mesmo, para mostrar como aquilo que ensinamos na teoria é aplicado. Eles puderam ver na prática como tudo acontece. Foi muito bom por isso”, explicou.

Visita que marca os futuros profissionais

Aluno do terceiro semestre de design, Ângelo Sousa confirma a visão do docente e, ainda afirma, que a visita despertou um novo interesse em atuar na área. O estudante de 22 anos afirma que não tinha uma noção muito definida do que queria fazer. “Aqui, consegui ampliar minha visão e entender melhor o que acontece de verdade dentro da redação, como todo o processo é realizado”, pontuou Ângelo.

“É incrível ver como precisam ser rápidos para fazer as coisas acontecerem. As notícias mudam toda hora. Nosso professor comentou que, às vezes, o conteúdo já está todo pronto para ser lançado no dia seguinte, mas algo inesperado acontece e precisam mudar tudo de uma hora para outra. Isso foi algo que me surpreendeu bastante”, finalizou.