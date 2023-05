'O Liberal na Escola': alunos de Cotijuba aprendem sobre comunicação durante visita ao Grupo Liberal

Como parte do programa O Liberal na Escola, 24 alunos da Unidade Pedagógica Faveira, na ilha de Cotijuba, e que faz parte da Fundação Escola Bosque, da Prefeitura de Belém, visitaram o Grupo Liberal, na manhã desta quarta-feira (10).

Eles foram recebidos pelo jornalista João Thiago Dias, da Coordenação do Núcleo Integrado de Cidades, e pela coordenadora das Redes Sociais de O Liberal, Elva Vieira. João Thiago e Elva falaram sobre o processo de produção diária de notícias que são publicadas tanto no jornal impresso quanto nas redes sociais e sobre o cuidado em se divulgar notícias verdadeiras.

A professora Aurenívia Pereira Silva, que leciona Sociologia da Unidade Pedagógica Faveira, que é uma unidade pedagógica da Escola Bosque, falou sobre o projeto “Vozes da Ilha”, que é formado por 40 alunos - os demais não puderam participar da visita porque estavam em aula pela manhã.

“O projeto ‘Vozes da Ilha’ nasceu na turma do oitavo ano neste ano letivo, após a avaliação diagnóstica do início do ano, onde percebemos que parte do alunado estava com dificuldade na leitura e na escrita”, afirmou. As notícias produzidas pelos alunos são publicadas no Instagram do projeto. Como parte do projeto, eles entrevistaram moradoras da ilha que, segundo a professora Aurenívia, “fazem coisas fantásticas”, como, por exemplo, parteiras e artesãs de argila.

Também visitaram quintais produtivos da ilha de Cotijuba. “O objetivo era fazer um mapeamento dos quintais que produzem tanto para comercializar quanto para a subsistência”, afirmou. Esse trabalho foi feito em Cotijuba e, também, nas ilhas adjacentes.

“A principal reflexão desse desafio dos quintais produtivos foi realmente falar da relação homem e natureza. Como viver extraindo coisas que a natureza pode dar sem destruir, sem matar, sem degradar, sem queimar, garantindo, assim, um futuro mais verde para as novas gerações”, disse. Ela também falou sobre o protagonismo dos alunos nessas iniciativas. “O projeto Vozes da Ilha é todo feito por eles. Eu só faço a mediação daquilo que é coerente para não sair do foco”, disse.

O professor Gil Alves também participou da visita e falou da “grande satisfação em trazer os alunos que também estão começando a caminhar dentro da tecnologia pedagógica, profissional, profissionalizante”. “Nós estamos trabalhando no oitavo, nono ano e sétimo ano através de web designer, com a criação de página. E hoje, aqui no Grupo Liberal, eles estão vivenciando e visualizando tudo que têm aprendido na escola. Hoje, a Funbosque está navegando na tecnologia através desses alunos”, disse.

“O Grupo Liberal abriu as portas aqui para os nossos alunos da ilha, os ribeirinhos. O jornal O Liberal é uma expressão muito grande no nosso estado. Para eles, é um sonho realizado, assim como para mim, através desse projeto”, disse. O professor Gil afirmou que, muitas vezes, a tecnologia é um divisor de água e pode ser usada tanto para o mal quanto para o bem. “Nós temos usado essa tecnologia para o bem e eu sei que os nossos alunos estão caminhando no caminho certo”, afirmou.

O aluno Daniel da Costa, 13 anos, gostou da visita. “É interessante para o nosso conhecimento como aluno e, também, para o nosso projeto que é muito recente, para que a gente possa aprender como se faz esse jornalismo sério”, disse.

Ana Clara Andrade do Carmo, também de 13 anos, disse que o objetivo foi receber aprendizado para ajudar no projeto “Vozes da Ilha”. “Com as dicas que recebemos, vamos levar para a escola e vamos botar em prática”, afirmou ela, que, no projeto, é repórter juntamente com o aluno Daniel. O endereço no Instagram do projeto é o seguinte: https://www.instagram.com/vozesda_ilha/

Os alunos receberam informações sobre a produção diárias de notícias e sobre os cuidados na divulgação de notícias corretas (Ivan Duarte/O Liberal)

Coordenador do programa O Liberal na Escola, Alan Siqueira também falou sobre a visita. “É muito gratificante para nós, enquanto Grupo Liberal e enquanto programa O Liberal na Escola, receber alunos da Escola Bosque de Cotijuba”, disse.

Ainda segundo Alan, ofertar esse momento a eles é algo diferenciado e, sobretudo, também o conhecimento que eles trazem pra gente da realidade deles. “Para nós também é um grande aprendizado. É uma troca de saberes. E foi muito gratificante tê-los conosco”, afirmou.

Alan Siqueira disse que promover momentos como esse está ligado diretamente à formação cidadã dos alunos. “E visando também aquilo que a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), lei máxima da educação, nos direciona que é a formação dos educandos para o mundo do trabalho. Quando eles entram no Grupo Liberal, conhecem alguns setores, entendem como funciona esse processo, faz uma conversa com alguns profissionais, a gente está fortalecendo essa educação em todos os seus viés”, afirmou. E, sobretudo, assegurar que essa experiência gere uma transformação social, afirmou.